MİT'in Suriye Operasyonu: PKK/YPG'nin Üst Düzey Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörle mücadeledeki kararlı adımları, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkili oldu. Özellikle PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan son operasyon, bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

MİT'in Operasyonel Başarısı ve Terörle Mücadeledeki Rolü

MİT, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren ve özellikle insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda sorumluluk üstlenen Bager Öndeş'i hedef aldı. Bu terörist, 2013 yılından beri terör örgütünün içinde yer alıyordu ve Suriye'deki Tel Rıfat bölgesinde insansız hava araçları ve dronlar üzerinden örgüt adına faaliyetlerde bulunuyordu.

Terörle Mücadelede Kararlılık: Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi

Bager Öndeş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçu kapsamında aranan bir isimdi. MİT'in Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonla, Öndeş etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadelesindeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.