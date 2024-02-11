  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Yayınlanma:
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Genel
Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti
Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti
Arda Güler, EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları’nda!
Arda Güler, EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları’nda!
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Rekor Seviyede
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Rekor Seviyede
Kafes-38 Operasyonu: Organize Suç Ağının Çöküşü
Kafes-38 Operasyonu: Organize Suç Ağının Çöküşü
Dijital Demokratik Katılım Uygulaması Yayında
Dijital Demokratik Katılım Uygulaması Yayında
İstanbul Havalimanı'nda Havacılık Devrimi: Üç Uçak Aynı Anda İniş ve Kalkış Yapacak
İstanbul Havalimanı'nda Havacılık Devrimi: Üç Uçak Aynı Anda İniş ve Kalkış Yapacak
Saldırının perde arkasındaki detayları belli oldu!
Saldırının perde arkasındaki detayları belli oldu!