Kurtulmuş: Anayasa Yapım Sürecinin Yegane Mercii TBMM'dir

Türkiye ve dünya, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşarken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu dönemde Türkiye'nin koyduğu büyük hedeflere ulaşmasının zorunluluğunu ve bürokrasinin bu hedeflere ulaşmada oynayacağı kritik role dikkat çekti.

Bürokrasinin Milli Hedeflere Uyumu ve Kamu Görevlilerinin Rolü

Kurtulmuş, bürokrasinin milli hedeflere uyumunun önemine vurgu yaparak, kamu görevlilerinin ülkenin hedeflerine ulaşmasında hayati bir role sahip olduğunu belirtti. Her kamu görevlisinin, kişisel kariyer hedeflerinin yanı sıra, ülkenin genel hedeflerini de önemsemesi gerektiğini ifade etti.

Liyakat, Ehliyet ve Sadakat: Kamu Bürokrasisinin Temel İlkeleri

Kurtulmuş, liyakat ve ehliyetin kamu görevlileri için olmazsa olmaz temel ilkeler olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda, kamu görevlilerinin sadakatinin, herhangi bir gruba veya güç merkezine değil, doğrudan Türk milletine olması gerektiğini vurguladı.

FETÖ Tehlikesi ve Yanlış Sadakat Anlayışının Sonuçları

Yanlış sadakat anlayışının tehlikelerine dikkat çeken Kurtulmuş, FETÖ'nün devlete sızma sürecini örnek göstererek, liyakatli olmalarına rağmen yanlış sadakate sahip bireylerin ülkeye nasıl zarar verebileceğini anlattı.

Millete Hizmetkar Olma Anlayışı ve Kamu Bürokrasisinin Geleceği

Kurtulmuş, kamu bürokrasisinin geleceğine yönelik beklentilerini de paylaşarak, kamu görevlilerinin millete hizmetkar olma anlayışını benimsemeleri gerektiğini vurguladı. Vatanseverliğin en önemli göstergesinin, millete sadakat olduğunu belirtti.