KÜAD'ın Yeni Başkanı Belli Oldu
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimler sonucunda Levent Kahrıman, derneğin ve sektörün ilerlemesi için yaptığı çalışmalarıyla takdir edilerek yeniden KÜAD Genel Başkanlığı'na seçilen isim oldu.
Genel Kurulda kozmetik sektörünün sürekli değişen ve gelişen yapısı karşısında, derneğin üyelerine ve sektör temsilcilerine destek olmaya devam edileceği vurgulandı. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemine dikkat çekilerek, sektördeki bu alanlara yatırım yapmanın gerekliliği üzerine istişarelerde bulunuldu.
KÜAD, ULUSLARARASI ARENADA TÜRK KOZMETİK SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDİYOR
KÜAD, kozmetik sektörünün önemli bir oyuncusu olarak, üyeleriyle birlikte sektörün daha da ileriye gitmesi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için çalışmalarına devam edecek. Derneğin 2024 yılındaki hedefleri arasında; uluslararası arenadaki çalışmaları artırmak, sektördeki bilgi paylaşımını geliştirmek, üyeler arasında işbirliklerini teşvik etmek ve sektördeki yenilikçi çalışmalara destek olmak gibi önemli hedefler yer alıyor.
Yeni KÜAD Yönetim Kurulu ise şu şekilde;
Yönetim Kurulu
Levent Kahrıman - Laber Kimya-YK Başkanı
Belgin Sile - Sapro -YK Başkan Yardımcısı
Serdar Mutaf – Fulser - YK Başkan Yardımcısı
Hale Yedier - Eko Kimya- Sayman
Oktay Uysal -Entekno- Yazman
Fuat Arslan - Aks Kozmetik - YK Asil Üye
Halis Ertaş - Talya Bitkisel-YK Asil Üye
Bülent Konca- Gülçiçek Kimya-YK Asil Üye
Bekir Çakıcı-SFA Arge-YK Asil Üye
Ramazan Keleş-RK Kimya-YK Asil Üye
Şule Küçükoğlu-Elleair International-YK Asil Üye
Zafer Kutanoğlu-Aksan Kozmetik-YK Yedek Üye
Ozan Evliyaoğlu-Evlypharma-YK Yedek Üye
Rana Erginbilgiç-Cream Co-YK Yedek Üye
Deniz Özatıcı- Aresa Kimya-YK Yedek Üye
Sedat Kaymak- FNL Ambalaj-YK Yedek Üye
Ali Bello -Elso Esans -YK Yedek Üye
Sinem Kapar Şahindere- Pim Grup-YK Yedek Üye
Denetleme Kurulu
Göktürk Avşar-AVS Kozmetik-DK Asil Üye
Nazlı Kılıç-Name Danışmanlık-DK Asil Üye
Burak Ayan-Ayansan Danışmanlık-DK Asil Üye
Ozan Dilek-Ozeko Group-DK Yedek Üye
Fatih Emen-Mehmet Akif Üniversitesi-DK Yedek Üye
Hüseyin Öztürk-Dermogrup-DK Yedek Üye
Bilim Kurulu
Göktürk Avşar-Mersin Üniversitesi-Avs Kozmetik- BK Üyesi
Fatih Emen-Mehmet Akif Üniversitesi-BK Üyesi
Aslıhan Turgut-Mehmet Akif Üniversitesi-BK Üyesi
İsmail Aslan-Sağlık Bilimleri Üniversitesi-BK Üyesi
Nazım Şekeroğlu-Gaziantep Üniversitesi- BK Üyesi
Hakan Dal-Anadolu Üniversitesi-BK Üyesi
Semra Sardaş- İstinye Üniversitesi-BK Üyesi