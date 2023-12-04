KÜAD'ın Yeni Başkanı Belli Oldu

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimler sonucunda Levent Kahrıman, derneğin ve sektörün ilerlemesi için yaptığı çalışmalarıyla takdir edilerek yeniden KÜAD Genel Başkanlığı'na seçilen isim oldu.

Genel Kurulda kozmetik sektörünün sürekli değişen ve gelişen yapısı karşısında, derneğin üyelerine ve sektör temsilcilerine destek olmaya devam edileceği vurgulandı. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemine dikkat çekilerek, sektördeki bu alanlara yatırım yapmanın gerekliliği üzerine istişarelerde bulunuldu.

KÜAD, ULUSLARARASI ARENADA TÜRK KOZMETİK SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDİYOR

KÜAD, kozmetik sektörünün önemli bir oyuncusu olarak, üyeleriyle birlikte sektörün daha da ileriye gitmesi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için çalışmalarına devam edecek. Derneğin 2024 yılındaki hedefleri arasında; uluslararası arenadaki çalışmaları artırmak, sektördeki bilgi paylaşımını geliştirmek, üyeler arasında işbirliklerini teşvik etmek ve sektördeki yenilikçi çalışmalara destek olmak gibi önemli hedefler yer alıyor.

Yeni KÜAD Yönetim Kurulu ise şu şekilde;

Yönetim Kurulu

Levent Kahrıman - Laber Kimya-YK Başkanı

Belgin Sile - Sapro -YK Başkan Yardımcısı

Serdar Mutaf – Fulser - YK Başkan Yardımcısı

Hale Yedier - Eko Kimya- Sayman

Oktay Uysal -Entekno- Yazman

Fuat Arslan - Aks Kozmetik - YK Asil Üye

Halis Ertaş - Talya Bitkisel-YK Asil Üye

Bülent Konca- Gülçiçek Kimya-YK Asil Üye

Bekir Çakıcı-SFA Arge-YK Asil Üye

Ramazan Keleş-RK Kimya-YK Asil Üye

Şule Küçükoğlu-Elleair International-YK Asil Üye

Zafer Kutanoğlu-Aksan Kozmetik-YK Yedek Üye

Ozan Evliyaoğlu-Evlypharma-YK Yedek Üye

Rana Erginbilgiç-Cream Co-YK Yedek Üye

Deniz Özatıcı- Aresa Kimya-YK Yedek Üye

Sedat Kaymak- FNL Ambalaj-YK Yedek Üye

Ali Bello -Elso Esans -YK Yedek Üye

Sinem Kapar Şahindere- Pim Grup-YK Yedek Üye

Denetleme Kurulu

Göktürk Avşar-AVS Kozmetik-DK Asil Üye

Nazlı Kılıç-Name Danışmanlık-DK Asil Üye

Burak Ayan-Ayansan Danışmanlık-DK Asil Üye

Ozan Dilek-Ozeko Group-DK Yedek Üye

Fatih Emen-Mehmet Akif Üniversitesi-DK Yedek Üye

Hüseyin Öztürk-Dermogrup-DK Yedek Üye

Bilim Kurulu

Göktürk Avşar-Mersin Üniversitesi-Avs Kozmetik- BK Üyesi

Fatih Emen-Mehmet Akif Üniversitesi-BK Üyesi

Aslıhan Turgut-Mehmet Akif Üniversitesi-BK Üyesi

İsmail Aslan-Sağlık Bilimleri Üniversitesi-BK Üyesi

Nazım Şekeroğlu-Gaziantep Üniversitesi- BK Üyesi

Hakan Dal-Anadolu Üniversitesi-BK Üyesi

Semra Sardaş- İstinye Üniversitesi-BK Üyesi