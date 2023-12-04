İstanbul'da Gerçekleşen İSEDAK Oturumunda Erdoğan'dan Kritik Mesajlar

İstanbul Kongre Merkezi, geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantı, insanlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunma umuduyla düzenlendi.

İsrail-Filistin Çatışmasına Dair Değerlendirmeler

Erdoğan, konuşmasında, İsrail'in sürdürdüğü saldırılara rağmen, vatanlarını korumak için mücadele eden Filistinlilere saygılarını sundu. Dünyanın dört bir yanında yaşam mücadelesi veren Müslümanlara olan sevgi ve desteğini de ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne değinen Erdoğan, bu yıldönümünün anlam ve önemini vurguladı. Türkiye'nin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunda kazanılan başarılar ve şanlı tarihinden bahsetti. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığı bu yeni dönemi, uluslararası işbirliği ve kardeşlik ruhu içinde gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Saldırıları ve İnsani Kriz

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. Bu saldırılarda çok sayıda sivilin, özellikle de kadınların, çocukların ve bebeklerin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail'in bu saldırıları sonucunda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Tepkisizliği

Uluslararası toplumun ve basının, İsrail'in saldırıları karşısındaki sessizliğine ve çifte standartlarına dikkat çekti. Erdoğan, bu durumu, insan hakları ve demokrasi savunuculuğu iddiasındaki ülkelerin gerçek yüzünü gösteriyor olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(BM oylaması) Bir tarafta 'Savaş dursun, daha fazla kan akmasın.' diyen 121 ülke var, diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var."

Erdoğan, "Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses, tek vücut olarak yürütülmesinde bize önemli bir zemin sunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı? Var ama sorarsan yok diyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde barışa giden yol Filistin Devleti'nin kuruluşundan geçmektedir. Biz barışın temini için garantörlük dahil her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazırız." dedi.