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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Başkanlığında Karadeniz Ereğli'de AFAD Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Başkanlığında Karadeniz Ereğli'de AFAD Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya başkanlığında Karadeniz Ereğli'de bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ana gündemi, bölgede yaşanan doğal afetler sonrası arama kurtarma faaliyetleri ve zarar tespit süreçlerinin değerlendirilmesiydi.

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya başkanlığında Karadeniz Ereğli'de bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ana gündemi, bölgede yaşanan doğal afetler sonrası arama kurtarma faaliyetleri ve zarar tespit süreçlerinin değerlendirilmesiydi.

Arama Kurtarma ve Zarar Tespiti Üzerine Yoğunlaşan Çalışmalar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantıda Vali, AFAD Başkanı, Deniz Kuvvetleri Karadeniz Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla, arama kurtarma ve zarar tespit çalışmaları üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Ayrıca, bu süreçlerde gerçekleştirilen ödemelerin de gözden geçirildiği ifade edildi.

Bölgesel Afet Yönetimi ve Koordinasyonun Önemi

Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nin, bölgesel afet yönetimi ve koordinasyonunda kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu tür toplantılar, doğal afetler karşısında hızlı ve etkin müdahale stratejilerinin geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Yerlikaya'nın liderliğindeki bu toplantı, bölge güvenliğini ve halkın refahını artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak görülmektedir.

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