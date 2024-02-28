Hızlı Tren Ağı Karadeniz'e Uzayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getireceklerini aktardı. Uraloğlu, hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracaklarını söyledi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtıklarını dile getiren Uraloğlu, "Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız." dedi.