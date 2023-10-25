Helsinki'deki Türk Büyükelçiliği'ne Saldırı!

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım, Helsinki Polisi tarafından yapıldı. Paylaşımda, Büyükelçiliğin önünden yükselen dumanın ardından, güvenlik ve kurtarma ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Büyükelçilikten Alınan Bilgiler

Olayla ilgili Büyükelçilik kaynaklarından alınan bilgilere göre, yüzleri gizli olan bireyler, bu olayı kiraladıkları bisikletlerle gerçekleştirdi. Onların amacı, boya ve duman bombalarıyla Büyükelçiliği hedef almak oldu.

Olay Yerine Hızla Ulaşan Ekipler

Helsinki'nin güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, olayın meydana geldiği yere kısa süre içinde vardı. Olayla ilgili derinlemesine bir araştırma başlatıldı.