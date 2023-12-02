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Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye Çalışmaya Devam

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Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye Çalışmaya Devam
Gülben Ergen KKTC’de düzenlenen “İş’te Kadınlar 3. Zirvesi”ne katıldı. “Çocuklar Gülsün Diye” derneğiyle yaptığı çalışmalardan ötürü bir plaketle onurlandırılan Ergen duygusal bir konuşma yaptı…

Gülben Ergen 2010 yılında başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamında Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ni kurmuştu. Başkanlığını yaptığı bu dernekle Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Ergen ve ekibi bugüne dek 39 anaokulu inşaatını tamamlayıp içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti. Çocuklarımızın evlerinden okullarına giden yollarını kısaltabilmek ve bu yolculuğu onlar için kolaylaştırabilmek amacıyla açılan anaokullarına servis araçları da aldı. Bağışçı ve gönüllülerin de desteğiyle toplam 139.787 adet oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi, 106 farklı anaokulu/ana sınıfına kayıtlı toplam 5.200 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Gülben Ergen 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD’ın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile düzenlediği, “İş’te Kadınlar 3. Zirvesi”ne katıldı. Girne Acapulco Hotel’deki zirvede Gülben Ergen yaptığı konuşmada Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni anlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan plaket aldı. Ergen "Bana ışık tutan iki değerli ustam Türkan Saylan ve Doğan Cüceloğlu’na sonsuz minnetim ve saygımla, ‘Çocuklar Gülsün Diye’ çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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