Fatih Terim'in Torunu 7 Yaşında

Metropol İstanbul'daki Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde görkemli bir doğum günü partisi düzenleyen çift, ayakkabı temalı konseptleriyle dikkat çektiler.

Yakın arkadaş çevrelerinin katılımıyla gerçekleşen doğum gününde sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Buse Terim, kızının doğum gününü; "Canım kızım, ilk göz ağrım, melek kalplim, güzel yürekli kızım Niloş'um. İyi ki doğdun boncuğum, seni çok ama çok seviyorum." sözleriyle kutladı.