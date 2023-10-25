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Fatih Terim'in Torunu 7 Yaşında

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Fatih Terim'in Torunu 7 Yaşında
Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın küçük kızları Nil, önceki gün 7 yaşına girdi.

Metropol İstanbul'daki Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde görkemli bir doğum günü partisi düzenleyen çift, ayakkabı temalı konseptleriyle dikkat çektiler.

Yakın arkadaş çevrelerinin katılımıyla gerçekleşen doğum gününde sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Buse Terim, kızının doğum gününü; "Canım kızım, ilk göz ağrım, melek kalplim, güzel yürekli kızım Niloş'um. İyi ki doğdun boncuğum, seni çok ama çok seviyorum." sözleriyle kutladı.

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