Ev Sahipleri Müjde! Erdoğan Açıkladı: 700 Bin TL Hibe İmkanı

İstanbul'un çehresini değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, İstanbul'da yaşayan hak sahiplerine büyük fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamlı plan, hem konut sahiplerine hem de iş yeri sahiplerine yönelik cömert hibe ve kredi imkanları içeriyor.

Ev Sahipleri İçin Büyük Fırsatlar

Yeni düzenleme, konut sahiplerine 700 bin liraya kadar hibe ve aynı tutarda kredi imkanı sunuyor. Bu finansal destek, İstanbul'un dönüşüm sürecinde büyük bir kolaylık sağlayacak. Kredi geri ödemeleri ise oldukça esnek. Geri ödemesiz dönemin ardından başlayacak olan taksitler, ilk 12 ay faizsiz olmak üzere, toplam 120 ay içinde tamamlanabilecek.

İş Yerleri İçin Destek Paketleri

İş yeri sahipleri de unutulmadı. Onlara da 350 bin liraya kadar hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Bu finansal katkı, iş yerlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi için büyük bir adım olacak.

Kentsel Dönüşümde Sigorta Avantajı

Kentsel dönüşüm sürecinde evini yenilemek isteyenler, kredilerini güvence altına almak için Kredi Hayat Sigortası yaptırabilirler. olayinkolayi.com üzerinden yapılacak sigorta, %40'a varan indirimlerle sunuluyor. Bu, krediyi daha güvenli hale getirirken, aynı zamanda finansal yükü de hafifletiyor.

Dijital Kolaylık: Olayınkolayı

Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin dijital platformu olayınkolayı, Kredi Hayat Sigortası almak isteyenlere %40'a varan avantajlı fiyatlar sunuyor. Sadece altı kısa bilgiyle anında ön teklif almak mümkün, bu da süreci oldukça hızlandırıyor.

Müşteri Desteği ve Asistanlık Hizmeti

olayinkolayi.com, sadece avantajlı sigorta teklifleriyle değil, aynı zamanda sunduğu ücretsiz asistanlık hizmetiyle de dikkat çekiyor. Kredi sürecinde karşılaşılabilecek sorulara yanıt vererek, tüketicilere kolay çözümler sunuyor. Ayrıca, hafta içi belirli saatlerde erişilebilen Çağrı Merkezi ve Whatsapp hattı üzerinden anında yardım almak mümkün.