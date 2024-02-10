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Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti

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Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti.

Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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