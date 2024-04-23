Emeklilere Özel: Akbank'ta SGK Maaşınızı Taşıyın, 17.500 TL Ödül Kazanın!

Emeklilik döneminizde mali destekler hayati bir rol oynar. Akbank, SGK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan emekli maaşınızı alıyorsanız, sizlere büyük bir fırsat sunuyor! 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında maaşınızı Akbank’a taşıyarak 15.000 TL’ye varan promosyonların yanı sıra ek 2.500 TL chip-para kazanma şansını elde edebilirsiniz. Toplamda 17.500 TL ödül fırsatını kaçırmayın!

Emeklilere Fırsat: Akbank'a Maaşınızı Taşıyın, Kazanın

Emekli maaşınızı Akbank’a taşımanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, maaşınızı taahhüt ettiğinizde sadece yüksek promosyonlar elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda bankacılık işlemlerinizi kolaylaştıracak teknolojik çözümlerden de yararlanacaksınız. Akbank Mobil ve İnternet bankacılığı üzerinden ya da Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla kolayca maaşınızı taşıyabilir, promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank Emekli Promosyon Detayları

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: Toplamda 6.250 TL (5.000 TL promosyon + 1.250 TL ek promosyon)

Toplamda 6.250 TL (5.000 TL promosyon + 1.250 TL ek promosyon) 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: Toplamda 10.000 TL (8.000 TL promosyon + 2.000 TL ek promosyon)

Toplamda 10.000 TL (8.000 TL promosyon + 2.000 TL ek promosyon) 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: Toplamda 12.500 TL (10.000 TL promosyon + 2.500 TL ek promosyon)

Toplamda 12.500 TL (10.000 TL promosyon + 2.500 TL ek promosyon) 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: Toplamda 15.000 TL (12.000 TL promosyon + 3.000 TL ek promosyon)

Akbank'ta Ek Ödüller: Chip-Para ile Alışverişte Özgürlük!

Akbank, emekliler için sunmuş olduğu bu kampanyada, maaşını taşıyan emeklilere ek olarak, Axess veya Wings sahibi olan emeklilerin ilk 5 otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL chip-para veriyor. Bu ödüllerle toplamda 2.500 TL chip-para kazanabilirsiniz. Chip-paralarınızı Akbank’ın geniş alışveriş ağındaki birçok noktada kullanabilirsiniz.

Akbank Emekli Promosyonu Kampanyasına Nasıl Başvurabilirsiniz?

Akbank emekli maaş promosyon kampanyasına katılmak için, öncelikle Akbank mobil uygulamasını indirin veya Akbank İnternet bankacılığına giriş yapın. Kolay adımlarla maaş taşıma ve promosyon başvurusunu tamamlayabilir, anında kampanya faydalarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri hizmetleri üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1: Kampanya ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Kampanya, 28 Mart 2024'te başlayıp, 30 Nisan 2024'te sona erecektir.

2: Maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?

Akbank mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kolayca maaşınızı taşıyabilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurmanız ve taahhüt vermeniz yeterlidir.

3: Promosyon tutarlarını nasıl kullanabilirim?

Promosyon tutarlarınız, Akbank hesabınıza yatırılacaktır. Chip-para ise Akbank’ın anlaşmalı olduğu iş yerlerinde geçerli olacaktır.

Akbank'ın bu benzersiz kampanyası, emekli maaşınızı değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Finansal güvenliğinizi artırırken, alışveriş ve otomatik ödemelerde kullanabileceğiniz ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Şimdi Akbank ile maaşınızı taşıyın, bu kapsamlı ödül dünyasının kapılarını aralayın!