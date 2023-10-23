Cumhuriyet'in Doğduğu Akşam: Çankaya Köşkü'ndeki Tarihi Yemek

1923'ün 28 Ekim akşamı, Çankaya Köşkü'nde tarihi bir yemek düzenlendi. Bu özel akşamda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilan edileceğini açıkladı. CineGenna'nın ürettiği "Son Akşam Yemeği" filmi, bu tarihi anı canlandırıyor. Yemeğin özel menüsünde hünkar tarhana çorbası, marmarina, saray kebabı ve helva-i hakani gibi dönemin lezzetleri sunuldu.

Yeniden Hazırlanan Tarihi Yemek Menüsü

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin Direktörü Ali Osman Taşlıca, bu özel yemeğin USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) tarafından yeniden hazırlandığını belirtti. "Filmin bahsettiği yemeği, tüm ayrıntılarıyla yeniden sunma fırsatı bulduk. Her ne kadar tam aynı masa düzenini sağlayamasak da, dönemin atmosferini yaratmaya çalıştık." dedi Taşlıca.

Atatürk'ün Yemek Tercihleri

Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında fasulye, pilav ve annesinin yaptığı ıspanaklı börek bulunmaktadır. Taşlıca, Atatürk'ün özellikle Çankaya Köşkü'ne taşındıktan sonra yemek menüsünde değişiklikler yaptığını, fakat genellikle et ağırlıklı yemekleri tercih etmediğini vurguladı.