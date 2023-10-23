  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Cumhuriyet'in Doğduğu Akşam: Çankaya Köşkü'ndeki Tarihi Yemek

Cumhuriyet'in Doğduğu Akşam: Çankaya Köşkü'ndeki Tarihi Yemek

Yayınlanma:
Cumhuriyet'in Doğduğu Akşam: Çankaya Köşkü'ndeki Tarihi Yemek
1923'ün 28 Ekim akşamı, Çankaya Köşkü'nde tarihi bir yemek düzenlendi. Bu özel akşamda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilan edileceğini açıkladı. CineGenna'nın ürettiği "Son Akşam Yemeği" filmi, bu tarihi anı canlandırıyor. Yemeğin özel menüsünde hünkar tarhana çorbası, marmarina, saray kebabı ve helva-i hakani gibi dönemin lezzetleri sunuldu.

1923'ün 28 Ekim akşamı, Çankaya Köşkü'nde tarihi bir yemek düzenlendi. Bu özel akşamda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilan edileceğini açıkladı. CineGenna'nın ürettiği "Son Akşam Yemeği" filmi, bu tarihi anı canlandırıyor. Yemeğin özel menüsünde hünkar tarhana çorbası, marmarina, saray kebabı ve helva-i hakani gibi dönemin lezzetleri sunuldu.

Yeniden Hazırlanan Tarihi Yemek Menüsü

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin Direktörü Ali Osman Taşlıca, bu özel yemeğin USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) tarafından yeniden hazırlandığını belirtti. "Filmin bahsettiği yemeği, tüm ayrıntılarıyla yeniden sunma fırsatı bulduk. Her ne kadar tam aynı masa düzenini sağlayamasak da, dönemin atmosferini yaratmaya çalıştık." dedi Taşlıca.

cumhuriyetin-kurulus-kararinin-verildigi-yemek-masasi-yeniden-hazirlandi1.jpg

Atatürk'ün Yemek Tercihleri

Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında fasulye, pilav ve annesinin yaptığı ıspanaklı börek bulunmaktadır. Taşlıca, Atatürk'ün özellikle Çankaya Köşkü'ne taşındıktan sonra yemek menüsünde değişiklikler yaptığını, fakat genellikle et ağırlıklı yemekleri tercih etmediğini vurguladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Uzmanlar Uyarıyor! İstanbullular Dikkat! Toz Dalgası Şehri Etkisi Altına Alıyor
Uzmanlar Uyarıyor! İstanbullular Dikkat! Toz Dalgası Şehri Etkisi Altına Alıyor
CHP İstanbul: Yabancı Askeri Birliklerin Türkiye'de Bulunması Maddesine Tepki
CHP İstanbul: Yabancı Askeri Birliklerin Türkiye'de Bulunması Maddesine Tepki
Altun: Dezenformasyonla Mücadele, Bilgi Savaşlarında Önemli Bir Cephe
Altun: Dezenformasyonla Mücadele, Bilgi Savaşlarında Önemli Bir Cephe
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki İstismar Davasında Nihai Kararını Verdi
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki İstismar Davasında Nihai Kararını Verdi
Emine Erdoğan, Filistinli Mağdur Çocuklar İçin İlk Adımı Atıyor
Emine Erdoğan, Filistinli Mağdur Çocuklar İçin İlk Adımı Atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Dilan Polat Ve Eşinin Mal Varlıklarına Nasıl El Konuldu?
Dilan Polat Ve Eşinin Mal Varlıklarına Nasıl El Konuldu?