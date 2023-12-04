Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gemlik ve Civarında Gerekli Çalışmalar Sürüyor

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde yaşanan 5,1 şiddetindeki deprem, bölge halkını ve yetkilileri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı ilettiği ve ilgili kurumların bölgede gerekli çalışmaları yürüttüğünü bildirdiği görüldü.

Deprem Sonrası İlk Adımlar ve Halkın Güvenliği

Deprem anından itibaren, ilgili kurumlar olay yerinde derhal harekete geçti. Sahadaki ekiplerin hızla bölgeye ulaşması ve gerekli önlemlerin alınmasıyla, vatandaşların güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Yılmaz'ın ifadelerine göre, bu süreçte en önemli öncelik halkın güvenliği ve mağduriyetlerin en aza indirilmesi oldu.

Afet Yönetimi ve Koordinasyon

Afet yönetimi konusunda yetkili kurumlar, koordinasyon içinde çalışarak depremin yarattığı hasarın boyutunu değerlendiriyorlar. Yapılan çalışmalar, afetin etkilerini hızla azaltmayı ve normal yaşama dönüşü kolaylaştırmayı hedefliyor. Bölgedeki durumun sürekli olarak takip edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtiliyor.

Vatandaşlara Yönelik Destek ve Bilgilendirme

Deprem sonrası vatandaşlara yönelik destek mekanizmaları devreye alındı. Sağlık, barınma ve psikolojik destek gibi konularda gerekli yardımlar sağlanıyor. Ayrıca, vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmeleri için sürekli güncellenen bilgilendirme kanalları oluşturuldu.