CHP KYK Yurtlarını Mercek Altına Aldı

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlarıyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında iktidarın gençliğin sesine karşı kör sağır ve dilsiz olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, oluşturdukları KYK Yurtları İzleme Komisyonun çalışmaları ile oluşturulan raporlar ile konu ile ilgili kamu oyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini de paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç’ın basın açıklaması şöyle:

“Ülkemizin dört bir yanında devlet yurtlarında kalan binlerce öğrenci barınma, beslenme, sağlık ve can güvenliği sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte elimizdeki tüm imkanları seferber ederek öğrenci yurtlarında yaşanan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ancak, ne yazık ki, bu çabalarımıza rağmen yaşanan trajik olaylar karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz.

27 Ekim tarihinde Aydın Güzelhisar Kız Yurdu’nda gerçekleşen asansör kazasında Zeren Ertaş kardeşimizi kaybetmenin acısı hala yüreğimizi yakmaktadır. Aksaray’daki KYK yurdunda kalan öğrencilerin defalarca dile getirdiği, yurdun önündeki yolda aydınlatma ya da üst geçit talepleri maalesef dikkate alınmadı ve bu ihmalkarlık, 3 Aralık gecesi Akasaray’da otoban kenarına yapılmış KYK Kız Yurdu'nda kalan Mine Nur Uysal'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. 6 Aralık çarşamba günü Parti Meclisi üyelerimiz Canan Taşer, Sinem Kırçiçek, Burdur İl örgütümüz ve şahsım olarak Mine Nur Uysal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Aileyi dinleyerek yaşadıkları acıyı paylaştık. Birçok öğrencimiz gibi Mine kardeşimizin de KYK yurdunda yemekhanede servis edilen yemeklerle doymadığı için markete giderken hayatını kaybettiğini öğrenmek üzüntümüzü daha da arttırdı. KYK yurtlarındaki yemek skandalları, sadece beslenme sorunu değil, aynı zamanda sağlıksız koşulların bir göstergesidir. Öğrencilerimizin yemeklerden zehirlenmeleri, yemeklerinden böcek ve kurt çıkması, sadece hijyen standartlarının yetersiz olduğunu değil, aynı zamanda sağlık güvencelerinin de ihmal edildiğini göstermekte.

Aksaray’da KYK yurdunda kalan öğrencilerin aydınlatma ve üst geçit talepleri, defalarca dile getirilmesine rağmenmaalesef yetkililer tarafından ciddiye alınmaması sonucunda Mine kardeşimizi kaybettik. Bizler, gençlerimizin bu tür koşullara mahkum olmasına göz yummayacak ve sorumlularla mücadele edeceğiz. Sürekli şikayetlere rağmen alınmayan önlemler, vurdumduymaz yöneticiler ve öğrencilerin kılık kıyafetiyle, giriş-çıkış saatleriyle ilgilendikleri kadar asıl sorumluluklarını yerine getirmeyenler de iktidarın genel ülke yönetme tarzının bir yansımasıdır. İktidar gençliğin sesine karşı kör, sağır ve dilsiz!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclis üyelerimiz ve Milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak. Ayrıca Gençlik Kollarımızın kuracağı ihbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları bildirenleri tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecektir. Yurtlarda kalan öğrenci, aile ve çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirecek, raporlarla düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İhlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacağımızı duyurmak isterim. Gençliğimizin sesine kulak verecek, sorunları çözecek ve bu tür trajedilere bir daha tanık olmamak adına üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz. buradan bir kez daha yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”