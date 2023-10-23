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CHP İstanbul: Yabancı Askeri Birliklerin Türkiye'de Bulunması Maddesine Tepki

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CHP İstanbul: Yabancı Askeri Birliklerin Türkiye'de Bulunması Maddesine Tepki
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta bulunan birliklerinin görev süresinin uzatılması konusunda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Başkan Özgür Çelik, TBMM'de kabul edilen bu tezkereye değinerek, CHP'nin terörle mücadelede her zaman tam destek verdiğini vurguladı. Ancak tezkereyle ilgili bazı maddelerin yabancı askeri birliklerin Türkiye'de bulunmasına imkan sağladığına dikkat çekti. CHP olarak bu maddenin kabul edilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tezkere Hakkında Açıklama

20 Ekim tarihinde bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, tezkerenin yanıltıcı yorumlara konu olduğunu dile getirdi. Tezkeredeki 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesinin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bu ifadenin 2014'ten bu yana tezkerelerde yer aldığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu Kararı

TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Suriye ve Irak'ta görev yapan askerlerimizin görev süreleri 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle resmiyet kazanmıştır.

Bu kritik konuda, gerek CHP İstanbul İl Başkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, tezkerenin içeriği ve amaçları hakkında net bilgi vermektedir. Tezkere ve uluslararası iş birliği konusunda Türkiye'nin yaklaşımı, ulusal güvenliğimiz için son derece kritiktir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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