Büyük Kulüp’te Seçim Heyecanı

Melih Tavukçuoğlu, 3’ncü kez ev sahipliği yaptığı Medya Buluşmaları’nda deneyimli gazeteciler Ali Eyüboğlu, Şaban Sevinç ve Kürşad Oğuz ile bir araya gelerek hedef ve projelerini anlattı.

“Deneyim Büyük, Hedefler Büyük” diyerek yola çıkan Tavukçuoğlu, “şeffaf, hesap verebilen ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin Büyük Kulüp çatısı altında mutlu ve güvende hissetmesini, onlara müzik, yemek, spor ve tüm alanlarda her zevke, her yaşa uygun seçenekler sunmayı vaat ediyoruz” dedi.

33 senedir Büyük Kulüp üyesi olan Melih Tavukçuoğlu’nun yönetim kurulu listesinde, Sabancı Holding eski CEO'su Mehmet Göçmen, Garanti Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş, iş insanı Hüseyin Aytemiz, Türk Ytong CEO'su Fethi Hinginar, Bayegan Ceo’su Burcu Üstüner, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Kulak, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Eski Üyesi Cem Yurtbay, Prof. Dr. Selami Mahmutoğlu, Doç. Dr. Bülent Demir gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Melih Tavukçuoğlu, seçim gününe kadar "Medya Buluşmaları'nı sürdüreceğini söyledi.

Melih Tavukçuoğlu Kimdir?

Melih Tavukçuoğlu, 1952 yılında Rize‘de doğdu. İlk ve ortaokulu Rize‘de, lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İDDMMA Yıldız Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Akaryakıt, tekstil, turizm, inşaat başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdi, sektör derneklerinde yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi olan Melih Tavukçuoğlu, 33 senedir üyesi olduğu Büyük Kulüp’te Balotaj Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.