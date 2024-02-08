Balıkesir Milletvekili Uyarıyor: Balıkesir'de Aktif Fay Hatları Alarm Veriyor!

Balıkesir, Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. Bu bölgede meydana gelebilecek depremlere karşı alınması gereken önlemler, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümetin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, mevcut durumda alınan önlemlerin yeterliliği ve etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Deprem Riski ve Alınması Gereken Önlemler

Balıkesir'de bulunan 20'den fazla aktif fay hattı, bölgenin yüksek deprem riski altında olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. Bu fay hatlarından herhangi birinde meydana gelebilecek bir hareketlilik, büyük yıkımlara yol açabilecek potansiyelde depremleri tetikleyebilir. Bu nedenle, bölgedeki yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, acil durum müdahale planlarının güncellenmesi ve halkın deprem bilincinin artırılması gibi önlemler büyük önem taşımaktadır.

Yerel ve Merkezi Yönetimlerin Rolü

Deprem önlemleri konusunda yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin üzerine düşen sorumluluklar büyüktür. Yerel yönetimler, özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve altyapı iyileştirmeleri yoluyla depreme karşı daha dayanıklı bir şehir yapısının oluşturulmasında kritik bir role sahiptir. Merkezi hükümet ise, yeterli finansmanın sağlanması, ulusal düzeyde deprem yönetmeliğinin güncellenmesi ve uygulanması gibi konularda önemli görevler üstlenmektedir.

Mevcut Durum ve Eleştiriler

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın konuyla ilgili dile getirdiği endişeler, bölgede alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve bu konuda bir duyarsızlık içinde olunduğunu göstermektedir. Sarı'nın ifadelerine göre, Balıkesir'deki deprem riski ve alınması gereken önlemler konusunda ilgili bakanlıklar ve hükümet yetkilileri tarafından tatmin edici bir yanıt verilmemiş, bu da bölge halkının endişelerini artırmıştır.

İleriye Dönük Adımlar

Balıkesir'de deprem riskinin azaltılması ve olası bir depreme karşı hazırlıklı olunması için atılması gereken adımlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. Bu kapsamda, deprem riski analizlerinin güncellenmesi, mevcut yapıların deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, yeni yapıların ise sıkı inşaat standartlarına göre inşa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, halkın deprem bilinci ve hazırlık seviyesinin artırılması için eğitim programları ve tatbikatlar düzenlenmelidir.

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın açıklamaları şöyle;

Balıkesir’de alınan deprem önlemleri ile ilgili verdiği soru önergelerine ilgili Bakanların yanıt vermediğini dile getiren CHP Milletvekili Serkan Sarı, “Balıkesir'de deprem önlemlerini soruyorum ilgili bakan suspus, iktidar yine uykuda, kulaklar yine tıkalı. Balıkesir'de 20 tane diri fay hattı alarm veriyor. Uyarıyorum, zaman önlem alma zamanıdır ama sesimi duyan yok” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardında geçen 1 yılda AKP iktidarının ders almadığını verdiği sözleri de tutmadığını söyledi. “Yüreğimizi dağlayan 6 Şubat’ın ardından geçen bir yılda AKP iktidarı hâlâ ders çıkartmadı” diyen CHP’li Sarı, milletvekili olduğu Balıkesir’de de 20 diri fayın alarm verdiği uyarısında bulundu.

CHP’li Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulun’da yaptığı konuşmasında 6 Şubat depreminin yıldönümünde büyük kayıplar yaşayan Malatya’da bulunduğu ziyaretin izlenimlerini anlattı. AKP iktidarını eleştiren Sarı, “Yüreğimizi dağlayan 6 Şubatın ardından geçen bir yılda AKP iktidarı hâlâ ders çıkartmadı. Bölgede gördük ki sözlerin hiçbiri tutulmamış, konteynerlerde ve çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan insanlarımız mağdur. Hâlâ enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir kelebeğin telaşı içinde olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın geleceği enkaz altında kalmış durumda” diye konuştu.

“15 MİLYAR DOLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL”

CHP’li Sarı deprem vergileri ve 6 Şubat sonrası toplanan yardım paralarının nerede kullanıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi: “87 milyar TL deprem vergisi, 115 milyar TL yardım parası nerede kullanıldı bilen yok. Bugünkü dolar kuruyla yaklaşık 15 milyar doların akıbeti belli değil. Deprem siyasetüstü doğal bir afettir. Alınmayan önlemler ve felaketin boyutlarını büyüten, AFAD ve Kızılay’daki liyakatsizlikler AKP siyasetinin sorumluluğudur.” Konuşmasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Balıkesir’de alınan deprem önlemleri ile ilgili verdiği soru önergelerini gösteren CHP Milletvekili Serkan Sarı, “Bakın, Balıkesir'de deprem önlemlerini soruyorum ilgili bakan suspus, iktidar yine uykuda, kulaklar yine tıkalı. Balıkesir'de 20 tane diri fay hattı alarm veriyor. Uyarıyorum, zaman önlem alma zamanıdır ama sesimi duyan yok” diyerek sözlerini tamamladı.