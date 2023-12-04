Bakan Yerlikaya'dan Gemlik Depremine İlişkin Son Dakika Açıklaması

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar hızla bölgeye sevk edilmiştir. Bakan Yerlikaya, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD ve İlgili Kurumların Etkin Tepkisi

Depremin hemen ardından, AFAD ve ilgili diğer kurumlar, hızlı ve koordineli bir şekilde saha tarama çalışmalarına başlamışlardır. Bakan Yerlikaya, bu çalışmaların bölgedeki olası zararları en aza indirmek için önem taşıdığını vurguladı.

Deprem Sonrası Durum Değerlendirmesi

AFAD tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre, 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtilmiştir. Ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve bölgede detaylı incelemeler yapmakta oldukları kaydedildi.

Toplumsal Dayanışma ve Destek Mesajları

Bakan Yerlikaya, toplumun birliğini ve dayanışmasını vurgulayarak, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullanmıştır. Bu tür doğal afetler karşısında toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır.

Bölgeye Yönelik Tedbirler ve Hazırlıklar

Bu tür doğal afetler, ilgili kurumların ne kadar hazırlıklı olduğunu ve kriz yönetimi becerilerini test eder. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki deprem, AFAD ve ilgili diğer kurumların bu tür durumlara karşı ne kadar hızlı ve etkin müdahale edebildiğini göstermiştir.