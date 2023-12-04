Bakan Yerlikaya'dan Gemlik Depremine İlişkin Son Dakika Açıklaması
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar hızla bölgeye sevk edilmiştir. Bakan Yerlikaya, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
AFAD ve İlgili Kurumların Etkin Tepkisi
Depremin hemen ardından, AFAD ve ilgili diğer kurumlar, hızlı ve koordineli bir şekilde saha tarama çalışmalarına başlamışlardır. Bakan Yerlikaya, bu çalışmaların bölgedeki olası zararları en aza indirmek için önem taşıdığını vurguladı.
Deprem Sonrası Durum Değerlendirmesi
AFAD tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre, 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtilmiştir. Ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve bölgede detaylı incelemeler yapmakta oldukları kaydedildi.
Toplumsal Dayanışma ve Destek Mesajları
Bakan Yerlikaya, toplumun birliğini ve dayanışmasını vurgulayarak, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullanmıştır. Bu tür doğal afetler karşısında toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır.
Bölgeye Yönelik Tedbirler ve Hazırlıklar
Bu tür doğal afetler, ilgili kurumların ne kadar hazırlıklı olduğunu ve kriz yönetimi becerilerini test eder. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki deprem, AFAD ve ilgili diğer kurumların bu tür durumlara karşı ne kadar hızlı ve etkin müdahale edebildiğini göstermiştir.
#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden…