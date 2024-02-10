Arda Güler, EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları’nda!

EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları’nın (EA SPORTS FC 24 Future Stars) ilki açıklandı! Listedeki tüm isimler, 23 yaş ve altındaki, dünyanın dört bir yanında yer alan futbol yeteneklerinden oluşuyor. Her oyuncu, sahadaki etkileyici performansları nedeniyle seçilmiş durumda ve bu da oyunun küresel bir simgesi haline gelmek için gerekenlere sahip olduklarını gösteriyor.

İki takımdan ilki (Takım 1), Arda Güler (Real Madrid), Trinity Rodman (Washington Spirit), Jeremy Doku (Manchester City) ve Lauren James (Chelsea FC) gibi 14 genç futbolcuyu içerecek ve Geleceğin Yıldızları olarak taçlandıracak.

EA SPORTS FC, yalnızca zirveye ulaşmaya hazırlanan ve gelecek vadeden yetenekleri kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda oyunun önceki genç efsanelerini de Geleceğin Yıldızları İKON ekibinin bir parçası yapıyor. Takım 1 İKONlarında yer alacak oyuncular arasında Steven Gerrard, Clarence Seedorf ve Roberto Carlos gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bugünden itibaren FC 24 oyuncuları, Takım 1'in genç süper yıldızlarını kadrolarına eklemeye başlayabilecekler. Geleceğin Yıldızları oyuncu öğeleri, gelecekte büyük ses getirme potansiyellerinin bir yansıması olarak reyting artışlarıyla birlikte gelecek.

EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları Takım 1'in tam listesi aşağıdaki şekilde oyunda yer alacak:

● Trinity Rodman (Washington Spirit)

● Jérémy Doku (Manchester City)

● Alejandro Garnacho (Man. Utd)

● Alejandro Balde (Barcelona)

● Lauren James (Chelsea)

● Harvey Elliott (Liverpool)

● Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

● Arda Güler (Real Madrid)

● Castello Lukeba (RB Leipzig)

● Pablo Barrios Rivas (Athletico Madrid)

● Yann Aurel Bisseck (Inter Milan)

● Margaux Le Mouël (Paris FC)

● Jun Endo (Angel City)

● Naomi Girma (San Diego Wave)

EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları İKONLARI Takım 1'in tam listesi ise aşağıdaki şekilde oyunda yer alacak:

● Emmanuel Petit

● Hernán Crespo

● Paolo Maldini

● Roberto Carlos

● Ronaldinho

● Clarence Seedorf

● Steven Gerrard

● Wayne Rooney