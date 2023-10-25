Apartman ve Site Aidatlarında Devrim: Yeni Kanunun Getirdiği Değişiklikler Neler?

Yüksek enflasyon, konut fiyatlarını olduğu kadar site aidatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu durum, özellikle konut sahiplerini zor durumda bırakırken, Doç. Dr. Ali Hulki Cihan, yeni bir yasa tasarısının hazırlık aşamasında olduğunu belirtiyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki Değişiklikler

1965 yılında kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanunu, zamanla güncellenme ihtiyacı hissedilen bir yasa. Piri Reis Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Hulki Cihan, bu kanunun güncel ihtiyaçları karşılayamadığını ve yeni düzenlemelerle site yönetimlerinin daha etkili denetleneceğini vurguluyor.

Günümüzün Sorunlarına Uygun Olmayan Bir Kanun

Doç. Dr. Cihan, 1965'te hazırlanan kanunun günümüz koşullarını karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle değişiklik yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle 2008'deki eklemelerle siteler için bazı maddeler eklenmiş olsa da, bu düzenlemelerin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.

Yetersiz Site Yönetimleri ve Uzun Mahkeme Süreçleri

Türkiye'de birçok site yönetim şirketi bulunmaktadır. Ancak bu şirketlerin tümünün yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çeken Cihan, bu durumun özellikle büyük sitelerde daha büyük sorunlara yol açtığını belirtiyor.

Kat Maliklerinin Yönetimlere Karşı Rolü

Yönetim hatalarına karşı site sakinlerinin daha bilinçli ve aktif olması gerektiğini vurgulayan Cihan, kat maliklerinin yönetim toplantılarına katılmaları ve alınan kararları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yeni Düzenlemelerin Getireceği Değişiklikler

Kira artışlarına paralel olarak aidatların da arttığına dikkat çeken Cihan, yeni düzenlemelerle site yönetim şirketlerinin de denetleneceğini ve belirli sertifikalar alması gerekeceğini ifade ediyor.

Site Yönetiminde Yenilikler ve Tavsiyeler

Doç. Dr. Cihan, yeni düzenlemelerle site yönetimine alınacak kişilerin geçmişlerinin de kontrol edileceğini ve bu sayede illegal grupların önünün kesileceğini belirtiyor. Ayrıca, toplu yaşam kültürünün tam olarak benimsenmemiş olmasına da dikkat çekerek, yeni kanun yürürlüğe girmeden siteye taşınmayı düşünenlere iki kere düşünmelerini tavsiye ediyor.