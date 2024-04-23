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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kurumların Çalışma Durumu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kurumların Çalışma Durumu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel gün, özellikle finansal işlemler yapmak isteyen vatandaşlar için banka ve borsa faaliyetlerini merak konusu yapıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel gün, özellikle finansal işlemler yapmak isteyen vatandaşlar için banka ve borsa faaliyetlerini merak konusu yapıyor.

Bankalar ve Borsa İstanbul 23 Nisan'da Kapalı mı?

23 Nisan'da, hem kamu bankaları hem de özel bankalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Borsa İstanbul da aynı şekilde alım-satım işlemleri ve diğer finansal işlemler için kapalıdır ve 24 Nisan Çarşamba günü normal işlemlerine devam edecektir. Havale işlemleri bankalar arasında yapılabilecek, ancak EFT işlemleri bir sonraki iş gününe sarkacak.

PTT ve Özel Kargo Firmalarının 23 Nisan Çalışma Saatleri

PTT, devletin bir kurumu olarak 23 Nisan'da kapalı olacak. Özel kargo şirketleri de bu tarihte hizmet veremeyecek ve faaliyetlerine ertesi gün devam edecekler.

Eczaneler ve Sağlık Ocakları 23 Nisan'da Açık mı?

23 Nisan günü, eczaneler nöbetçi eczane düzenine göre hizmet verecek. Vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Sağlık ocakları ise bu özel günde kapalı olacak.

Noterler 23 Nisan'da İşlem Yapıyor mu?

Noterler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Noter işlemleri, bayram sonrası ilk iş gününde, yani 24 Nisan Çarşamba günü normal işleyişine devam edecek.

Bu bilgiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hangi kurumların açık veya kapalı olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

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