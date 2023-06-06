Bu yaz Fox TV'de başlayacak olan Kısmet adlı yeni dizi, iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. NTC Medya tarafından hazırlanan Kısmet, Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ve güzel komşusu Melike (Özge Özacar) arasındaki 5 yıldan fazla süren aşk hikayesini anlatacak. Dizinin eğlenceli ve çekişmeli öyküsünü yönetmen Semih Bağcı üstleniyor

Kısmet Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Fox TV'de yayınlanacak olan Kısmet dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve fragmanda "Yakında" yazısı yer alıyor. Dizinin kesin yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmemiş olsa da, bazı iddialara göre Haziran'ın son haftası gibi bir zaman diliminde yayınlanması bekleniyor.

Kısmet Dizisi Oyuncuları?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen yer almaktadır.

Kısmet Dizisi Fragmanı;