Yeni Müzik Bombası: Asil Slang'dan Gaci Get That!

Asil Slang'ın en son hiti olan "Gaci Get That", Sony Music Türkiye bünyesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziğinde Asil Slang imzası bulunuyor. Aynı zamanda, düzenleme kısmında Asil Slang ile birlikte Bury de katkıda bulunmuş.

Kıpır Kıpır Ritmiyle "Gaci Get That"

Bu yeni şarkı, enerjik ritmiyle dinleyicileri anında etkisi altına alacak ve onları dans etmeye teşvik edecek. Asil Slang, kendi özgün tarzını bu şarkıda da sürdürüyor ve dinleyici kitlesini hayal kırıklığına uğratmıyor. Brezilya Funk esintileriyle harmanlanmış bu şarkı, farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Antalya'da Çekilen Klibiyle "Gaci Get That"

Şarkının klibi de Samet Porsuk yönetmenliğinde Antalya'da çekilerek müzikseverlere sunuldu. Bu klipte, Asil Slang'ın enerjisi ve şarkının ritmi birleşerek görsel bir şölen sunacak. Bu yeni parça aynı zamanda, yakında piyasaya sürülecek diğer şarkıların da öncüsü olacak.