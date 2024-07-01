ARAPAPIŞTI KANYONU: ŞEHİRLER ARASINDA PAYLAŞILAMAYAN DOĞA…

Arapapıştı Kanyonu; Aydın, Denizli, Muğla illerinin sınırları içerisinde yer almakta. Aydın ve Denizli sınırları içerisinde yer alan bölümlerini gezdik.

Sit alanı olarak ilan edilen Arapapıştı Kanyonu, Kemer Barajı’nı besleyen Akçay Nehri boyunca 6 kilometre devam ediyor. 380 metre yüksekliğe sahip yerler bulunmakta. Kanyona “Leylekler Vadisi” de denmekte.

Kanyonun Yüksekliği

7. yüzyılda Bizans İmparatoru Heraklius döneminde, doğudan Arap akınları olmaktaymış. Rivayete göre; Afrodisias’ı istila eden Arap orduları, bu derin kanyona geldiklerinde şaşırıp kalmışlar ve karşıya geçememişler. O nedenle de buraya “Arapapıştı” denmiş.

Kanyon sadece doğal güzellikleri ile değil, 2500 yıllık tarihi geçmişi ve antik dönem izleri ile de bölge halkı tarafından “Dünyanın 8. Harikası” olarak nitelendiriliyor.

Arapapıştı Kanyonu, mevsimine göre rafting ve yürüyüş yapılabilecek bölümlere sahip. Zengin bitki örtüsü ve çeşitli kuş türleri kanyon gezisinde görebilecekleriniz içerisinde yer almakta.

İnceğiz Köyü – Seyir Tepesi

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz Köyü, kanyonun bir bölümünü sınırları içine almakta. Bu bölge halkı, belki de rekabetten dolayı kanyona “İnceğiz Kanyonu” ismini vermiş.

İnceğiz Köyü/Seyir Tepesi’nden Kemer Barajı

İnceğiz bölgesine gittiğimizde, rakım olarak yüksek bir mevkiye tırmandığımız için buradaki “Seyir Tepesi”nden barajın ve kanyonun görünüşünün muhteşemliğine şahit olduk. En panoramik manzarayı bu tepeden fotoğrafladık. Aslında bazı tesislerin varlığını da gördük ama içlerinde çalışan yoktu. Kanyonun iç tarafına tekne turu olmaması da bizim ana amacımıza hizmet etmiyordu. O nedenle gezimize Kemer Köyü’nden devam ettik.

Kemer Köyü - Tekne Turu

Denizli’den daha önce davranan Aydın, turizme yönelik hizmetleri Bozdoğan ilçesinin Kemer Köyü’nde oluşturmuş ve aktif olarak kullanmakta. Kendi sınırları içerisinde kalan bölgeden düzenli şekilde tekne gezileri yapılıyor. Tekne limanının çevresinde başta balık olmak üzere çeşitli tür yemekleri, turistlerin hizmetine sunuyorlar. Hal böyle olunca turist de buraya gelerek gezmeyi tercih ediyor. Aslında bir başka tercih nedeni de yolunun, İnceğiz Köyü’nün virajlı yollarına göre daha iyi ve ulaşılabilir olması.

Kemer Köyü – Tekne Limanı

Arapapıştı Kanyonu’nun derinliklerine bu köyden kalkan tekne ile gittik. Tur yaklaşık 2 saat sürdü. Tekne; Kemer Barajı’ndan başlayan turu, kanyonun derinliklerine kadar devam ettiriyor. Suyun durumuna göre düzenlenen turlar için mutlaka önceden oradaki tekne turu merkezi ile haberleşmek gerek. En uygun gezilecek aylar Nisan-Mayıs-Haziran ayları.

Arapapıştı Kanyonu’nun Derinlikleri

Kanyonun iç bölgesinde M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu düşünülen kaya mezarları bulunmakta.

Kaya Mezarlarının Bulunduğu Alan

Kayaların içerisinde yer alan “yarık” biçimindeki bir boşluk, Bizans döneminde inzivaya çekilen Hristiyanlar tarafından kullanılan bir kiliseymiş.

Kaya Yarığındaki Kilise

Gezi boyunca göze çarpan kayaların oluşturduğu şekiller, gezginlerin ilgisini oldukça çekmekte.

Doğal Kaya Oluşumları

Kayalık Dağlar

Tekne gezimizin sonunda, köyde, baraj manzaralı restoranlardan birisinde balık yemek, turun tüm yorgunluğunu atmamızı sağladı.

Balık Keyfi (Nuray Uğur ile)

BÜLENT UĞUR