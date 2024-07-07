KAPIDAĞ YARIMADASI - ERDEK

Erdek’e gidenler genellikle ilçe merkezine ya da en fazla Narlı köyüne kadar giderler. Oysa ki Marmara Denizi’ne doğru bir mantar şeklinde uzanan Kapıdağ Yarımadası, içerisinde birçok güzelliği barındırmakta. Bunlar içerisinde; Marmara Denizi’nin en temiz kıyılarının yanı sıra, bakir koyları, yarımadanın iç taraflarında doğal güzellikleri ve ilçenin birçok noktasındaki tarihi yapıları sayabiliriz.

Kapıdağ, öncesinde, anakaraya çok az uzaklıkta bir ada imiş. Sonrasında dalgaların getirdiği kumlarla anakaraya incecik bir toprak parçasıyla birleşmiş (buna kıstak deniyor) ve yarımada şeklini almış

Tatlısu – Ballıpınar

Kapıdağ Yarımadası turumuza, Bandırma’dan yarımadaya giriş yaptıktan sonra, saat yönünün tersi yönünde yol alarak başladık.

Tatlısu

Yarımadanın bu bölümü Bandırma Körfezi’ne bakıyor. Hatta Bandırma Limanı’nı gözle seçmek mümkün.

İlk olarak Aşağı Yapıcı Köyü karşımıza çıktık. Hemen ardından da Tatlısu Köyü. Tatlısu, Bandırma’dan gelenler için en yakın mesafede olması sebebiyle en gelişmiş köylerden birisi. Köyün hemen ilerisinde bulunan Tortepe’de “Ida Madra” adı verilen jeopark bulunuyor.

Ida Madra Jeoparkı

Karşıyaka, Çakılköy ve Çayağzı köylerinin bakir koyları, gezinizin her noktasında sizlerde durma ve denize girme isteği uyandıracak.

Bakir Koylar

Ballıpınar Köyü’nün plajı biraz daha imkanların olduğu nokta. Burada yeme, içme ihtiyaçlarınızı gidermenin yanı sıra bir şemsiye altında şezlonga uzanmanız da mümkün.

Ballıpınar Plajı

Ballıpınar’dan iç tarafa girmek için çok önemli bir nedenimiz vardı, Kirazlı Manastırı. Manastır eski bir tapınağın yerinde kurulmuş. Burada bulunan Panagia Faneromeni ikonası, günümüzde Fener Rum Patrikhanesi’nin katedralinde sergilenmekte. 1922’de terk edilen manastır, adeta ağaçların arasında kaybolmuş görüntüsü vermekte. Zaten manastıra iyice yaklaşmadan görmek de mümkün değil. 99 odanın bulunduğu manastır, her ne kadar harabe haline gelmiş olsa da muhteşemliğini yansıtmaya devam ediyor.

Kirazlı Manastırı

Ormanlı – Turanköy – Doğanlar – İlhanköy

Manastırdan sonra yeniden sahile çıkıp Batı’ya doğru yolumuza devam ettik. Bu defa Ormanlı, Turanköy, Doğanlar ve İlhanköy’den geçtik. Bu dört köyün koyları birbirinden güzel. Buralarda şnorkelli, tüplü ve tüpsüz dalışlar yapabilirsiniz.

Ormanlı Köyü’nde bir şelale bulunmakta. Turanköy’ün plajı sizlere; tepesinde çam ormanı, onun önünde beyaz kumsalı ve turkuaz deniziyle farklı bir plaj görüntüsü verecek.

Koylar

Narlı – Ocaklar

Kapıdağ Yarımadası’nda güneye doğru yöneldiğinizde önünüze ilk olarak Narlı Köyü çıkacak. Narlı, ilk gelişen yerler içerisinde olduğu için Erdek ilçe merkezi gibi imkanlara sahip bir köy. Buranın restoranlarında, balık başta olmak üzere her tür deniz ürününü muhteşem deniz manzarası ile birlikte alabilirsiniz.

Narlı

Erdek ilçe merkezine en yakın köy olan Ocaklar, “Mavi Bayraklı” plaja sahip. Sığ plajı, çocuklu ailelerin burayı seçme nedeni olmuş. Buranın restoranları da Narlı gibi her tür deniz ürününü sizlere sunmaya hazırlar.

Ocaklar

Erdek Merkezi

Erdek, M.Ö. 7. yüzyılda Miletosluların kurduğu bir koloni olan Artekelilerin yaşadığı yermiş. Bölge, M.Ö. 3. yüzyılda Kyzikos’un yönetimine girmiş. Önceleri önemli bir liman kenti iken zamanla önemini yitirmiş. Bizans döneminde ise daha çok tarım yapılan bir bölge haline gelmiş. Özellikle üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretimi dönemin halkının geçim kaynağıymış. Erdek, 1339 tarihinde Osmanlı Devleti’nin toprakları arasına girmiş.

Erdek

İlçe merkezinde bir açık hava müzesi var. Burada, Erdek’in tarihi ile ilgili bilgi alma imkanı bulunmakta. Merkezde bir de 170 yıllık bir “anıt ağaç” var.

Zeytinli Adası, yüzülerek geçilebilecek bir mesafede, Erdek ilçe merkezinin tam karşısında yer almakta. Erdek’te konaklayacaksanız, değişik bir gün geçirmeniz açısından buraya gitmenizi tavsiye edebilirim. Evliya Çelebi bu adadan çıkan sıcak sudan çok etkilenmiş. Adada; tarihi iki kilise, manastır, hapishane, hamam ve seramik fırını bulunmakta.

Erdek’in içinden Paşalimanı Adası, Avşa Adası ve Marmara Adası’na tekne turları düzenlenmekte.

Kyzikos Antik Kenti

Belkıs denilen bölgede bulunan Kyzikos Antik Kenti, Kapıdağ Yarımadası’nın bittiği noktada (bir ifadeyle de başladığı boğazda) yer almakta.

Kyzikos Antik Kenti

Bir liman kenti olan Kyzikos’un girişinde, M.S. birinci yüzyılda yapılan ancak M.S. 117’de meydana gelen deprem sonucu yıkılan Hadrian Tapınağı sizi karşılıyor. Kentin birçok taş ve yapısı açık hava müzesi gibi sergileniyor. Yapılar içerisinde birleştirilerek turiste görsel anlamda sunulan bir yapı henüz yok. Ancak gördüklerinizle ve burada yazan bilgi notları ile tarihte buradaki yaşam hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Tapınağın dışındaki yıkıntılar arasında; agora, lahitler, su kemerleri de bulunmakta.

BÜLENT UĞUR