Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda Sergisi Ankara’da

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi iş birliği ile hazırlanan Ya İstiklâl, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda sergisi Cumhuriyet’in 100. yılında ziyaretçilerle buluştu. Tarihsel araştırmalar, edebiyat metinleri, hatıratlar, dönemin orijinal belge ve fotoğrafları kaynak alınarak, kronolojik olarak hazırlanan sergi, kapladığı alan ve eser sayısı bakımından VEKAM’ın ve iş birliği yaptığı kurumların bugüne kadarki en büyük sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği, işgale direnen Kuvayımilliye çeteleri, cepheye koşan Türk gençleri, cephede ve cephe gerisinde savaşan 7’den 70’e kadın, erkek ve çocuklar dâhil olmak üzere tüm halkın fedakârlığı ve Mehmetçiğin kahramanlıklarıyla, Türk halkının Millî Bağımsızlık Mücadelesi’ne ve Ankara'nın bu süreçteki rolüne ışık tutuyor.

İzleyiciler, sergi kapsamında bir kısmı daha önce Türkiye’de hiç gösterilmemiş nadide eserleri de görme imkânına erişiyor. Döneme ait birçok gündelik eşya, gazete nüshaları, gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar, belgeler, orijinal plak ve video-ses kayıtları, sergi kapsamında ilk defa incelenebiliyor. Sergiye, araştırmacılar için Ankara ve Millî Mücadele konulu 60’ın üzerinde yayın içeren tematik bir kitaplık eşlik ediyor.

Koleksiyoncular Derneğinin, büyük çoğunluğu Nurhan ve Korkut Erkan’a ait 1200’ü aşkın nadir belge, fotoğraf arşivi ve koleksiyonunun görülebildiği ve metinlerini Korkut Erkan’ın hazırladığı sergide; Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Yapı Kredi Müzesi, Hâluk Perk Araştırma Merkezi, Hisart Canlı Tarih Müzesi, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası), Albert Khan Müzesi (Fransa) ve Amerikan Kongre Kütüphanesi gibi kurum ve kişisel koleksiyonlardan, birbirinden değerli eserler görülebilir. Sergide aynı zamanda Türk Tarih Kurumunun Millî Mücadele Dönemi belgeselleri de gösterime sunuluyor.

Tarihe ilgili duyanlar ve sanatseverler, sergi kapsamında 30 Ekim’e kadar konser, konferans, panel, belgesel gösterimi gibi çeşitli yan etkinliklere de ücretsiz katılabilecekler. Sergi, 30 Ekim 2023 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tüm galerilerinde ziyaret edilebilir.

SERGİ YAN ETKİNLİK TAKVİMİ:

6 Ekim 2023 Cuma, 18.00

Açıklamalı Dinleti: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle

İlay Çelik, ses • Ata Sıvacı, gitar

Jan Nigges, barok flüt • Erdinç Yalınkılıç, ses

İsmet Karadeniz, yaylı tanbur ve refik-i rebap

Miase Örümlü, ney • Cenk Güray, cura

Abdal Sazı, divan sazı

7 Ekim 2023 Cumartesi, 15.00

Panel: Koleksiyoncular Derneği

Sermet Atacanlı (Koleksiyoncular Derneği Başkanı)

Çöküşten Cumhuriyete: Bir İmparatorluğun Sonu, Bir Cumhuriyetin Kuruluşu

Prof. Dr. Cüneyt Akalın (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dünyayı Sarsan Türk Devrimi

Em. Albay Kadim Koç (Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü)

Kurtuluş Savaşı’nda Sakarya Savaşı ve Ankara

Korkut Erkan (Koleksiyoncular Derneği Onursal Başkanı)

Asi Komutan ve İsyankâr Şehir: Mustafa Kemal Paşa ve Ankara

11 Ekim 2023 Çarşamba, 19.00

Belgesel Gösterimi ve Söyleşi: İnönü Vakfı iş birliğiyle

Lozan 1923 Olmak ya da Olmamak / Yönetmen: Kerime Senyücel – Moderatör: Hayri Çelebi

21 Ekim 2023 Cumartesi, 15.00

Konferans: Prof. Dr. Emine İnanır – Yevgeni Y. Lansere’nin Ankara’da Bir Yaz, 1922 Adlı Çalışmasında Ankara İzlenimleri

28 Ekim 2023 Cumartesi, 15.00

Konferans: Doç. Dr. Hilmi Bengi – Cumhuriyet Yolculuğunun Habercisi: Anadolu Ajansı

29 Ekim 2023 Pazar, 13.00

Çizim Etkinliği: Urban Sketchers Ankara

Yan etkinlikler Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.