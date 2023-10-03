Star Wars Hayranları Galaksinin Fanları Sergisi Açıldı

İstanbul Sinema Müzesi, sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatım ile ortaya koyan koleksiyonun ön gösteriminde davetliler bir araya geldi.

İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Dilan Deniz Çiçek, Ceylan Çapa, Ege Aydan, Kerem Ayan, Muammer Brav ve Sevilay Aydan gibi isimler katıldı. Davetliler Galaksinin Fanları Sergisi hakkında bilgi aldı ve sergiyi gezdi.

İlk serisi 1977 yılında yayınlanan Star Wars yapımları ile paralel olarak ilerleyen Galaksinin Fanları Sergisine dair konstrüksiyonlar ve eşsiz objeler, İstanbul Sinema Müzesi'nin geçici sergi salonunda sıra dışı bir kürasyon yorumuyla sergileniyor. Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, diorama, heykel, kask, imzalı maske, ışın kılıcı, zırh, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Star Wars hayranlarıyla buluşuyor. Sergi süresince film okumalarından Star Wars yapımlarının ve belgesellerinin gösterimlerine kadar birçok farklı etkinlik sinemaseverlere benzersiz bir deneyim olarak sunuluyor. Her yaştan Star Wars hayranını içine çekecek olan sergi, 1 Şubat 2024’e dek 4 ay boyunca İstanbul Sinema Müzesi’nde ziyaret edilebiliyor.