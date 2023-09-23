Kahve Festivali'nde Gluten-Free Lezzetler Semineri'ne Büyük İlgi

14-17 Eylül tarihleri arasında "Şehri Uyandıran Festival" İstanbul Coffee Festival 22-24 Eylül’de de Ankara Bilkent’te kahveseverler ile buluştu. Festival katılımcıları her yıl olduğu gibi özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performansları ile dolu dolu bir deneyim yaşadı.

Belkıs’ın Mutfağı’nın kurucusu ve Şef Belkıs E.Tuncay bu yıl ki festivalin konuşmacıları arasında yer aldı. “Glütensiz Kahve Yanı Atıştırmalıkları” konusunda detaylı bilgileri ve deneyimlerini paylaşan Şef Belkıs E.Tuncay seminere (Coffee talks) katılan konukların sorularına da cevap verdi. Sağlıklı beslenme, diyabetik beslenme konularında uzun yıllardan beri çalışmalarını sürdüren Belkıs E.Tuncay; İstanbul ve Ankara’dan sonra 20-22 Ekim 2023’te İzmir Hilltown AVM’de kahveseverlerle buluşacak.

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşlarını bir araya getiren Festival’in İzmir etabında kahveseverler Şef Belkıs Erden Tuncay’ın seminerine katılma imkanına sahip olacak.