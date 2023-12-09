Evde Bakım Maaşı 2024: Zam Oranları ve Güncel Durum

2024 yılı evde bakım maaşı zam oranları, milyonlarca vatandaşımız için önemli bir konu haline geldi. Bu yazımızda, evde bakım maaşıyla ilgili güncel gelişmeleri ve zam sonrası beklentileri ele alacağız.

Evde Bakım Maaşı ve Sosyal Yardımlar

Her ay ihtiyaç sahibi olan ve başvuruda bulunan vatandaşlarımıza, sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu destekler arasında önemli bir yere sahip olan evde bakım maaşı, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç hasta yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara yöneliktir.

Evde Bakım Maaşı 2024 Zammı

Her altı ayda bir ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen ve yardım almaya hak kazanan vatandaşlarımıza sunulan evde bakım maaşı, memur maaş kat sayısı oranında hesaplanmaktadır. 2024 yılı Ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısıyla birlikte evde bakım maaşı zammı da şekillenecek.

Beklenen Zammın Etkisi

Güncel olarak 5.100 TL olan evde bakım maaşı, 2024 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte 7 bin TL'nin üzerine çıkması beklenmektedir. Enflasyonun yüksek olması durumunda bu miktarın 8 bin TL'ye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir.





Ödeme Takvimi

Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ila 30’u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımız Aralık ayı maaşlarını 15 Aralık tarihinden itibaren bekleyebilirler.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama İşlemi

Evde bakım maaşı e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabilmektedir. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranına şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak vatandaşlarımız, evde bakım maaşlarına ilişkin ayrıntıları görebilirler.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden bu ödemeyi alan vatandaşlar, cep telefonlarına BAKIYE yazarak 4747’ye kısa mesaj göndererek her ay Evde Bakım Maaşı ödemelerini takip edebilirler. Mesaj gönderiminden sonra Ziraat Bankası SMS kodu ile ödeme durumunu kontrol edebilir ve bakiye takibi yapabilirler. Bu sayede vatandaşlarımız, evde bakım maaşlarını daha etkin bir şekilde yönetebilirler.