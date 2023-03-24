Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen programda Hayati İnanç, ünlü şair ve edebiyatçıların yüzyıllar boyunca hafızalara kazınmış hikayelerini, tarihe geçmiş mısralarını dinleyicilere aktardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sevilen büyük şairlerin Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinden örnekler veren İnanç, şiirlerin açıklamalarını da konuklarla paylaştı. Program sonunda sahneye gelen Başkan Deniz Köken, Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

KİTAPSEVERLER KİTAP FUARINI GEZİYOR

Bu arada kitapseverler de, Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde kurulan kitap fuarını ziyaret etmeye devam ediyor. Fuarda yer alan çeşit çeşit kitapları inceleyen kitapseverler, sevdikleri yazarların kitaplarını alıyorlar.