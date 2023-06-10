Sosyal medyada takipçilerine sunduğu özgün tavsiyelerle dikkat çeken Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Nur Viral'in programına konuk oldu. Canlı yayında verdiği tavsiyelerle Nur Viral'i oldukça şaşırttı.

Esra Ezmeci Gelen Soruya Verdiği Öneri!

Nur Viral, programında konuk ettiği Ezmeci'ye çapalamanın inceliklerini sorduğunda, Ezmeci ilginç bir yanıt verdi. "Güzel sözler mesela... Ama sessiz. Omzunu ve elini sıkacaksın. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin" şeklinde konuştu.

"Okşuyorsun Adamı"

Bu sözlerin ardından Nur Viral, "Niçin elimi sıkıyorsun eğer adam demezse?" şeklinde bir soru yöneltti. Ezmeci'nin verdiği cevap ise oldukça dikkat çekiciydi. Ezmeci, "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Utancından Kıpkırmızı Olan Nur Viral, Apar Topar Reklama Girdi!

Viral bu anlarda şaşkınlığını gizleyemedi ve tebessüm etti, ardından "Reklama geçelim" dedi. Reklam arasından sonra Ezmeci, çapalamayı canlandırma yaparak gösterdi ve "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel sözlerle iletişim kurun" şeklinde tavsiyelerde bulundu. Nur Viral ise "Bu tür şeyleri söylerken utancımdan gülerim" şeklinde yanıt verdi.