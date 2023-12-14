Yerelist sektör profesyonelleri bir araya getirdi

Bu yıl İstanbul Ticaret Odası desteğiyle, Baby Turco, Pure Baby, Sleepy, Fide Konserve ve Trendyol Hızlı Market Ana Sponsorluğunda gerçekleşen buluşma, organize gıda perakendesi sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza atan Focus Fuar ve Kongre Yönetimi organizasyonunda, yeni kurumsal kimliği ve stratejileri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere’nin açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonda Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sırasıyla kürsüde yer alan isimler oldu.

Faruk Güzeldere: “Tüketicilerimizin alım gücünü korumak en önemli sorumluluğumuz.”

Yaptığı konuşmada İstanbul PERDER ve çatı kuruluşu Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun etkili birer sivil toplum kuruluşu olarak etki alanlarını genişletmeye her geçen gün devam ettiğini ifade ederek başlayan İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, “İstanbul PERDER çatısı altında yer alan yerel marketler olarak, yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda 2 bin 300 şubemiz ile hizmet vererek 40 bin yurttaşımıza istihdam sağlıyoruz” dedi. Güzeldere ayrıca rekabetin ve gerilimlerin giderek artığı uluslararası düzenin yeniden şekillendiği zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, “Art arda yaşanan bu çoklu kriz ortamında, küresel tedarik ve üretim zincirleri yeniden şekillenirken perakende sektörünün ve yerel perakendeciliğin önemini hep birlikte daha iyi kavrıyoruz. Bu çalkantılı dönemlerde yerel perakendeciler olarak, ekonomideki kur dalgalanmalarının ve enflasyonist ortamın yarattığı fiyat belirsizliğine karşı tüketicilerimizin alım gücünü koruyabilmek adına giderek daha fazla gayret gösterme sorumluluğu hissediyoruz. Fiyat artışlarını tüketici nezdinde dengeleyebilmek adına her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını sürdürüyoruz” dedi.

Ömer Düzgün: “Yöresel ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına almalıyız.”

Faruk Güzeldere’nin ardından Yerelist sahnesinden sektör temsilcilerine seslenen Türkiye Perakendeciler FederasyonU Başkanı Ömer Düzgün, şunları söyledi: “Günümüz perakendesi, veri odaklı, sürdürülebilirlik, teknoloji ve tüketici davranışlarıyla şekilleniyor. Biz yerel zincirler, sektörün dönüşümünde uzun süredir aktif rol alıyoruz. Mağazalarımızı günlük olarak ziyaret eden müşterilerimize doğrudan temas ederek, kişisel deneyimlerimizi teknolojinin gücüyle birleştiriyoruz. Yerel zincirlerin esnekliği, hızlı aksiyon alma kabiliyeti ve topluma sunduğu katma değer, sektörümüzün sağlam bir dayanağıdır.”

Konuşmasında ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin önemine de dikkat çeken Düzgün, “Bugün dünya genelinde 10 binden fazla coğrafi işaretli ürün olduğu belirtiliyor. Bu verilere bakacak olursak, coğrafi işaretler AB'ye yıllık 75 milyar doların üzerinde, dünyaya ise yıllık 200 milyar doların üzerinde katma değer sağlıyor. Ülkemizde ise coğrafi işaret tescili alan yaklaşık 1500 ürün mevcut. Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan ürün sayımız ise 18... Coğrafi işaretler açısından son derece zengin bir ülke olarak, sahip olduğumuz yöresel ürünlerin tescillenerek koruma altına alınması ve hak ettikleri ekonomik değerlere ulaşmaları ülkemiz için kritik bir önem taşıyor” dedi.

Konferans ve fuar programına yoğun ilgi

Yerelist’in ilk günü, öğle yemeği, fuar ziyareti ve B2B görüşmeleri için verilen aranın ardından Happy Center CEO’su Yavuz Altun’un “Katlamalı Büyüme Stratejileri, Sınırlı Kaynaklardan Sınırsız Hayallere” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Yaptığı konuşmada günümüz rekabet koşullarında bir yandan büyürken diğer yandan değişime odaklanmanın formüllerini organizasyon katılımcıları ile paylaşan Altun, her geçen gün değişen piyasa koşullarında kurumları sınırlayan bütün etkenlerden kurtulup değişime ve yeniliğe adım atmanın sırlarını paylaştı.

Yavuz Altun’un konuşmasının ardından Yerelist sahnesinde “Henüz Yolun Başındayız” başlıklı panelde yerel perakendenin liderleri yerini aldı. Happy Center CEO’su Yavuz Altun Moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Çağrı Market Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kara, Mopaş Market Genel Müdürü Reşat Narman, Snowy Ulu Kardeşler Yönetim Kurulu Üyesi Utku Tanay Ulu konuşmacı olarak yer aldı. Kendi içinde kıt kaynaklarla yaşama mücadelesi veren, büyük bir büyüme potansiyeli gösteren dört yerel zincirin üst düzey yöneticileri sektörde yıllar içinde edindikleri deneyimleri ve aile hikayelerini paylaşırken, son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında gelecek öngörülerini paylaştılar.

Yerelist İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı’nın birinci gününin finalinde, etkinliğin sunuculuğunu da üstlenen ünlü radyocu, televizyon programcısı ve spiker Kadir Çöpdemir’in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Telekutu yarışması katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce sektör profesyonelini bir araya getiren fuarda, Erpiliç, Gedik Piliç, Renax ve Ülker Tema Sponsoru olarak yer alırken, Aykanlar, Doa, Eren Mantı, Sözcüoğlu Group ve Ticimax Kurumsal Sponsorlar arasında yer alan markalar oldu. Ece Piknik, Hayat Kimya, Pobi Plastik, Somçelik Raf Sistemleri ve Zirve Çikolata organizasyonda Resmi Sponsor olarak yer alırken, Flodex, Gülsan Gıda, Keskinoğlu, Rafyap, Teksüt, Vindex ve Yayla Bakliyat ise Destek Sponsoru olarak yerini aldı. İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı bu yıl sponsor markaların yanı sıra 61 fuar katılımcısı firmaya da ev sahipliği yapıyor.