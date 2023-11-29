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DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi

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DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Ghebreyesus ve DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu."Gazze'de çatışmalara 'insani ara' sürecinin uzatılmasını ve her iki tarafın rehine ile mahkumların serbest bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, "insani ara"nın DSÖ'nün Gazze'de tıbbi malzeme dağıtımını artırmasına ve Şifa Hastanesi'ndeki hastaları Gazze'nin güneyindeki hastanelere nakletmesine olanak sağladığını belirtti.

Ghebreyesus, "insani ara"nın ilk 3 gününde DSÖ'nün Gazze'deki deposuna 121 palet sağlık malzemesi iletildiğini söyleyerek, "Bunların yaklaşık 90 bin kişinin tedavisi için yeterli ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

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