David Beckham ve Thierry Henry'den İş Birliği

Ruffles'ınız var mı? Basit gibi görünen bu sorunun yanıtı, beklenmedik anlarda beklenmedik ödüllerin beklenmedik kişiler tarafından verilmesinin yolunu açabilir. Dünyanın bir numaralı cips markası ve UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) resmi atıştırmalık sponsoru Ruffles, turnuva boyunca maç günü ellerinde Ruffles ile hazır olan taraftarları ödüllendiren, “Varsa Ruffles, Maça Varız” 2024’ü başlattı. Futbolun süper yıldızları David Beckham ve Thierry Henry'nin yer aldığı iddialı bir "Chip Cam" (Cips Kamerası) şovuna ek olarak Ruffles Detektörü ile sürükleyici bir dijital deneyim sunan Ruffles, maçı ellerinde Ruffles ile izleyen dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına neşe saçıyor.

“Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına kulak verdik ve aynı şeyi duyduk: Maçı ister arkadaşlarınızla ister evde tek başınıza izleyin, bir paket Ruffles sayesinde daha büyük bir seyir keyfi yaşarsınız" şeklinde konuşan PepsiCo Global Yiyecekler Grubu Pazarlama Başkan Yardımcısı Ciara Dilley şöyle devam etti: “Varsa Ruffles, Maça Varız, bu yıl taraftarlara yanlarında Ruffles bulundurmaları için daha da fazla neden sunuyor. Ruffles'ı olanlar, heyecanlı gelişmeler yaşayabilirler… Peki ya Ruffles'ı olmayanlar? Onlar maalesef bu şansı kaybedecekler."

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Müdürü Seren Çankırı, “Türkiye’de 18-34 yaş arası 4 kişiden 3’ü futbolla ilgilendiğini söylüyor, birçok ülkeyle karşılaştırıldığında bu inanılmaz bir oran. Futbol izlemenin en iyi eşlikçilerinden biri olan Ruffles markamız ile yıllardır tüm tüketicilerimize ama özellikle de futbolseverlere, futbol odağında keyifli anlar yaşatıyoruz. Örneğin geçen sene Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul’da oynanan müthiş final için İstanbul’da futbolseverle buluşturmuştuk. Bu sene de Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edenler için ‘Varsa Rufles, Maça Varız’ diyoruz çünkü maçın keyfi en güzel Ruffles ile çıkartılıyor” dedi

Bu yılki kampanyasında cesur bir yaklaşım benimseyen Ruffles, Beckham ve Henry'yi, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en çok beklenen maçlarından biri olan AC Milan - PSG karşılaşması sırasında San Siro stadyumunda tezahürat yapan 75.000 kişilik taraftarlar topluluğuna "Ruffles'ınız var mı?" diye sormaya davet ediyor. Başlama vuruşundan hemen önce Henry'nin tüm Ruffles cipslerini yediğini fark eden Beckham, gözlerine inanamıyor. Bu sorunu beş dakika içinde çözmek isteyen ikili, stadda öpüşen çiftleri büyük ekrana yansıtan geleneksel öpücük kamerasının farklı bir versiyonu olan Ruffles "Cips Kamerası" ile bir çağrı yapıyor.

Merak uyandırıcı ve bir o kadar da komik bir Ruffles arayışına dönüşen olayda, Cips Kamerası kalabalığı tarıyor. Beckham ve Henry dev ekranda izleyicilerin seçilmek için umutsuzca pizzalar, boş Ruffles paketleri gibi eşyalar sunduğunu ve hatta bir çiftin öpüştüğünü görüyor. Sonunda Ruffles'ı olan bir baba ve kızından oluşan iki şanslı taraftar bulununca Beckham ve Henry seviniyor. Şanslı baba kız, maçı ikonik futbol yıldızlarıyla birlikte izlemeye davet ediliyor. Böylece Ruffles'a sahip olmanın gerçekten akıllara durgunluk veren bir futbol izleme deneyiminin kilidini açabileceği kanıtlanıyor. Ruffles'ı olan taraftarları bulmak için gerçekleştirilen bu destansı av ve kazanan şanslı taraftarların hayatlarının en unutulmaz maçını izlemesi, UCL turnuva sezonu boyunca yayınlanacak olan bu yılki Ruffles Yoksa Maç Yok reklamının teması olacak.

Beckham, “’Varsa Ruffles, Maça Varız’ için San Siro Stadyumu’nda yaptığımız çekimler çok keyifliydi. Thierry ve ben her bir araya gelişimizde çok eğleniyoruz. 75.000 futbol taraftarına bu sürprizi yapmak inanılmazdı" diye konuştu.

Henry ise şunları söyledi: "Geçen yıl Ruffles ile yaptığımız çalışmada en ateşli futbol taraftarlarından bazılarını şaşırtmak için kapılarına kadar gidip Ruffles'ları olup olmadığını sordum ve eğer varsa onlarla kalıp maçı izledim. Bu yıl, Ruffles Cips Kamerası ile çıtayı yükselttik. David ile stadyuma geri dönmek gerçekten heyecan vericiydi. Kariyerlerimizin büyük kısmını sahada birbirimize karşı oynayarak geçirdik. Bu yüzden taraftarlara unutulmaz bir maç izleme deneyimi yaşatmak için Ruffles ile yepyeni bir şekilde bir araya gelmemizin özel bir yanı da var."

Slap Global ortaklığında hazırlanan kampanyayı, ödüllü reklam ve televizyon yönetmeni Andrew Lane yönetti.

Herkes San Siro tribünlerinde olamıyor ama Ruffles, “Varsa Ruffles, Maça Varız” kampanyasını eve de getiriyor. Meta ve Simone ile iş birliği yapan Ruffles, UCL turnuvasının sonuna kadar dünyanın belirli ülkelerindeki futbol taraftarlarına heyecan verici ödüller kazanma şansı kazandıran benzersiz bir dijital deneyim olan Ruffles Detektör'ü yarattı. Nasıl mı? Taraftarların maç izlerken yanlarında Ruffles olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Ruffles Detektör'ü kullanmak için, taraftarların Ruffles sosyal kanallarındaki QR kodunu ya da “Varsa Ruffles, Maça Varız” reklamını tarayarak efektin kilidini açması yeterli. Ardından, yanlarında Ruffles olduğunu doğrulamaları istenecek ve eğer doğrularlarsa, özel ödüller, içerikler ve hatta Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki UCL Erkekler Finallerine bilet kazanma hakkına sahip olacaklar. Peki ya Ruffles'ı olmayanlar? Üzülmeyin, taraftarların, Ruffles paketlerini göstererek sezonun geri kalanında efsanevi ödüller kazanmak için başka şansları da olacak.

2023-2024 Erkekler ve Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvalarının kalanı boyunca taraftarlar, Ruffles Yoksa Maç Yok kampanyasından daha da heyecanlı ve beklenmedik sürprizlere hazır olmalı. Ruffles Detektör'e erişmek ve Ruffles Yoksa Maç Yok gelişmelerinden haberdar olmak için Instagram'da Lay’s Football'u takip edin.

Ruffles Reklam Filmi