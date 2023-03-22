Ayrıca, Belediye tarafından Hatay İskenderun’da kurulan çadır kentte de iftar ve sahur yemekleri verilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da çadır kente giderek ilk iftarını depremzedelerle birlikte yapacak. Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan’da düzenleyeceği etkinliklerin yanı sıra sosyal yardımlarla da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirecek. İlçenin 10 mahallesini gezecek olan Gezici Ramazan Kumpanyası, Ramazan’ın simgelerinden olan meddah, orta oyunu, Hacivat ve Karagöz oyununun yanı sıra tiyatro oyunları, sihirbazlık, kukla ve pandomim gösterilerinde vatandaşları bir araya getirecek. Kumpanya ile birlikte Yaşam Vadisi’nde de Ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Vadi’deki programların açılışı, 23 Mart günü “Neyler ve Defler” isimli tasavvuf konseriyle yapılacak. Gezici Ramazan Kumpanyası, 18.30’dan iftar saatine kadar her gün farklı bir mahallede olurken Yaşam Vadisi etkinlikleri 20.30’da başlayacak.

Hayırlı İftar Sofrası’nın 8.’si düzenlenecek

Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hayırlı İftar Sofrası’nın bu yıl 8.’si düzenlenecek. 17 Nisan Pazartesi günü Pazar İstanbul’da gerçekleşecek iftarda, binlerce kişi dualar ederek oruçlarını açacak. Kadir Gecesi’nin maneviyatının yoğun bir şekilde hissedildiği programda,Serkan Kamacı “Sufi Meşk” konseriyle tasavvuf müziğinin en güzel örneklerini sergileyecek.

Sosyal yardımlar Ramazan boyunca devam edecek

Beylikdüzü Belediyesi, etkinliklerin yanı sıra sosyal yardımlarını da Ramazan boyunca sürdürecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda çeki, erzak kolisi ve sıcak yemek desteği sağlanacak. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi yönetimi ve personelleri önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşların iftar sofralarına konuk olacak. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller bu yıl deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede ailelerle birlikte iftar yapacak.

Başkan Çalık ilk iftarını Hatay’da yapacak

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin Hatay İskenderun’da kurduğu ve 3 binden fazla depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte kurulan yemekhanede de iftar ve sahur yemekleri verilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da çadır kente giderek ilk iftarını depremzedelerle birlikte yapacak.