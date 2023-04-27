Citadel Ne Zaman Başlayacak?

Citadel Nerede Yayınlanacak?

Citadel Hangi Kanalda?

İşte detaylar...

Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas'ın paylaştığı Stanley Tucci ve Lesley Manville’in de kadrosunda yer aldığı çığır açan casus dizisi Citadel başlıyor...

Merakla beklenen aksiyon-casusluk türündeki, gerilim dizisi Citadel’in ilk görüntülerini yayınladı.

Citadel’in 28 Nisan Cuma günü adrenalin yüklü iki bölüm ile Prime Video'ya özel prömiyer yapacağını açıkladı.

Dizi, 26 Mayıs'a kadar her cuma günü haftalık olarak yayınlanacak yeni bölümleriyle izleyici karşısına gelecek. Dönüm noktası niteliğindeki dramanın baş yapımcılığını Russo Brothers'ın AGBO'su ve dizi sorumlusu David Weil üstleniyor. Dizide Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci ve Lesley Manville gibi isimler birlikte rol alıyor. Citadel, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede yayınlanacak.