Ekranların başarılı oyuncularından Ceren Moray, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde köpeği ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Her zaman olduğu gibi samimiyeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Moray, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şu an için bir tatil planları olmadığını söyleyen Moray, "henüz bir plan yapmadım. Zaten daha tam anlamıyla yazda gelmediği için şu an araştırma aşamasındayım demek daha doğru olur." açıklamasında bulundu.