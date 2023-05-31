Black Mirror’ın 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı. Black Mirror ne zaman başlayacak? Black Mirror, uzun zamandır merakla beklenen 6. sezonuyla geri dönüyor. Charlie Brooker’ın her bölümüyle olay yaratan karanlık ve satirik antoloji serisi, aklın sınırlarını zorlayacak yeni bölümleriyle tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Detaylar haberimizde...

Black Mirror, uzun zamandır merakla beklenen 6. sezonuyla geri dönüyor.

Charlie Brooker’ın uzun zamandır beklenen, her bölümüyle çığır açan, karanlık ve satirik antoloji dizisi geri dönüyor. Black Mirror'ın altıncı sezonu, tüm sezonların içinde en sürprizli, en sınıflandırılamaz ve en beklenmedik olanı.

Yaratıcı & Senarist: Charlie Brooker



Baş Yapımcılar: Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones, Bisha K. Ali

Oyuncu Kadrosu: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz

Bölümler Hakkında:

JOAN İĞRENÇ BİRİ

Sıradan bir kadın, hayatının global bir dijital platform tarafından prestijli bir drama dizisine uyarlandığını öğrenince neye uğradığını şaşırır – dizide kendisini Hollywood’un ünlü isimlerinden Salma Hayek canlandırmaktadır.

LOCH HENRY

Genç bir çift doğa belgeseli çekmek için durgun bir İskoç kasabasına gider - ancak tarihin şok edici olaylarına yer veren bir yerel hikayenin cazibesine kapılır.

BEYOND THE SEA

Alternatif bir dünyanın 1969 yılında, yüksek teknoloji gerektiren riskli bir görev üstlenmiş iki adam akıl almaz bir trajedinin sonuçlarıyla mücadele eder.

MAZEY DAY

Sorunlu bir genç yıldız, dahil olduğu vur kaç olayının sonuçlarıyla uğraşırken paparazzi tarafından takip edilir.

ŞEYTAN 79

1979, Kuzey İngiltere. Silik bir satış danışmanı bir felaketi önlemek için korkunç şeyler yapması gerektiğine ikna edilir.

Black Mirror ne zaman başlayacak?

Charlie Brooker’ın her bölümüyle olay yaratan karanlık ve satirik antoloji serisi, aklın sınırlarını zorlayacak yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan itibaren tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

Black Mirror’ın 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı