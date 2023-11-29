YÖK'ün girişimi ile beynin gizemini çözecek Türkiye'deki ilk ortak araştırma merkezi NÖROM açıldı

Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsündeki NÖROM'un açılışında, kurdelenin kesilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında NÖROM'un kurulmasına yönelik çalışmaların 2018'de başladığını belirterek, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının NÖROM Projesi'ni destekleme kararı aldığını ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına dahil edildiğini anlattı.

NÖROM'un bir araştırma merkezi olarak kurulmasının YÖK tarafından yaklaşık 3 yıl önce, 18 Kasım 2020'de onaylandığını aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"NÖROM misyon olarak, disiplinler arası bir anlayışla nörobilim alanında araştırmalar yürütmek ve buradan elde edilecek bilgi ve teknolojiyi toplumla paylaşmayı belirlemiştir. Bu kapsamda merkezde sağlık, mühendislik, robotik, yapay zeka, eğitim, temel ve sosyal bilimler alanlarında araştırmalar yürütülecektir. Böyle bir merkezin kurulmasını yükseköğretim vizyonumuz açısından son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Son zamanlarda üzerinde hassasiyetle durduğumuz yükseköğretimde kalite odaklı gelişme anlayışını destekleyen bir girişim olarak bu merkezi gördüğümü ifade etmek isterim. NÖROM'daki araştırmalar sonucu elde edilecek veriler, bir taraftan somut teknolojilerin geliştirilmesini, diğer taraftan etki değeri yüksek yayınların ortaya çıkmasını mümkün kılacaktır. NÖROM'daki farklı üniversitelerimizin hem işbirliği hem de güç birliği anlayışıyla bir araya gelmesi son derece anlamlıdır. Bu şekilde disiplinler arası araştırmalarda farklı üniversitelerimizin güçlü yönleriyle ortaklaşması, ortak çalışma yapması mümkün olacaktır."