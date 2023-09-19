Yeniden Düzenlenmiş Xbox Series X ve Series S Modelleri: İşte Detaylar

Microsoft'un Xbox Series X/S için geliştirilen yeni versiyonları hakkında heyecan verici gelişmeler var. Şirketin, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) sunduğu belgeler, bu yeni konsolların neye sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Yenilenmiş Xbox Series X: "Brooklyn"

Microsoft'un "Brooklyn" kod adıyla tanıttığı yenilenmiş Xbox Series X, dairesel bir tasarıma sahip olacak ve sadece dijital içerik desteği sunacak. Artık CD girişi bulunmayacak olan bu konsol, aynı zamanda depolama alanını 2 TB'ye yükseltecek. USB Type-C bağlantı desteği de ekleniyor ve yeni bir kontrol cihazıyla birlikte gelecek. Microsoft, bu yeni kumandada dikkate değer iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Bu yenilenmiş Xbox Series X, enerji tüketimi açısından yüzde 15 daha verimli olacak ve bekleme modunda yüzde 20 daha az enerji harcayacak. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi yeni nesil teknolojilere destek verecek. Bu muhteşem konsol, 499 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Xbox Series S'te Tasarım Aynı Kalıyor

"Ellewood" kod adıyla tanıtılan yeni nesil Xbox Series S, tasarım açısından önceki modele benzerlik gösteriyor. Ancak şirket, performansa odaklanarak 1 TB depolama alanı sunacak. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi yeni özellikler de bu konsolda yer alacak. Xbox Series X'teki verimlilik iyileştirmeleri, Xbox Series S'te de bulunacak. Xbox Series S, 299 dolarlık bir fiyatla satın alınabilecek.

Yeni Kumanda: "Sebile"

Microsoft'un sunduğu belgelere göre, "Sebile" kod adlı yeni kumanda çok renkli bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni kumanda, "hassas dokunsal geri bildirim" desteği sunacak ve butonlar sessiz olacak. Bluetooth 5.2 ile satışa sunulacak olan kumanda, ayrıca jiroskop ve ivmeölçer özellikleri sunacak. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları takdirde kumandanın pilini değiştirebilecekler. Kumandanın fiyatı 69,99 dolar olarak açıklanmış durumda.

Yeni Konsollar Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft'un belgelerine göre, yeni konsollarla tanışmaya 2024 yılında başlayacağız. Yeni kumanda Mayıs 2024'te, Xbox Series S ise Ağustos 2024'te ve Xbox Series X Ekim 2024'te piyasaya sürülecek.

Xbox Series X/S'ten Sonraki Planlar

Axios tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre Microsoft, yeni Xbox konsollarını 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu planlar, 2022 yılında gerçekleştirilen bir toplantıdan kaynaklanıyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, CFO Amy Hood ve Xbox Başkanı Phil Spencer gibi üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda, birden fazla yeni konsolun piyasaya sürülebileceği de belirtiliyor.

Bu bilgilerin kesin olmadığını belirtmek önemlidir, çünkü planlar zaman içinde değişebilir. Ancak, Xbox Series X/S arasında yedi yıl bulunduğu düşünüldüğünde, yeni konsolların 2028'de piyasaya sürülmesi, bu süreyi sekiz yıla çıkaracaktır.

Microsoft'un FTC davası, yeni konsolların yanı sıra başka ilginç bilgilerin de ortaya çıkmasına neden oldu. PC oyunlarının Xbox bulut hizmetine gelebileceği ve Bethesda'nın yeni oyunu The Elder Scrolls VI'nın 2026'dan önce çıkmayacağı ve Xbox'a özel olacağı gibi bilgiler de bu belgeler arasında yer alıyor.