Yazılım Alanında Tercih Edilen Ülke Türkiye

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Innovance'in CEO'su Yusuf Ürey, Türkiye'nin teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yazılım konusundaki başarılarına vurgu yaparak, büyük teknoloji şirketlerinin artık yazılım desteğini Türkiye'den tercih ettiğini belirtti.

Türkiye, yazılım sektöründe hem yerel hem uluslararası pazarda büyüyen bir iş potansiyeline sahip. Son dönemde teknoloji alanında Türkiye’nin global oyuncularla rekabet ettiğine sıklıkla tanık oluyoruz. Özellikle Türkiye’deki nitelikli insan kaynağının yurtdışında ilgi görmesi ve global şirketlerin yazılım alanında Türkiye’yi tercih etmesi, ülkemizin bu alandaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Türkiye yazılım alanında kendini dünyaya kanıtladı

‘Yazılım sektörünün ağabeyi’ olarak tanınan Innovance’in kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Ürey, global pazarda, yerli yazılım firmalarının rekabetçiliği artırmak için Ar-Ge yatırımlarına odaklandığını belirtti. Özellikle belli alanlarda, Türkiye'nin global oyunculara göre daha fazla öne çıktığına dikkat çeken Yusuf Ürey, “Türkiye teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yazılım alanında kendini kanıtlamış bir ülke konumunda yer alıyor. Büyük teknoloji şirketleri artık yazılım desteğini Hindistan ya da Çin’den değil Türkiye’den almayı tercih ediyor” dedi. Türkiye'de yazılım alanında en büyük payı finans, telekomünikasyon, sağlık, e-ticaret ve eğitim sektörlerinin aldığını belirten Yusuf Ürey, “Özellikle finansal teknoloji (fintek) alanındaki inovasyonlar ve dijital dönüşüm projeleri, yazılım sektörünün büyümesine önemli katkıda bulunuyor. Yazılım, global trendlere paralel olarak dijitalleşme, yapay zekâ, blockchain, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte geleceğin en parlak mesleklerinden biri haline gelmiş durumda” dedi.

600 milyon dolarlık pazar hacmine sahip

Yusuf Ürey, “Almanya merkezli araştırma şirketi Statista’nın verilerine göre dünyada yazılım pazarındaki gelirin 2023’te yaklaşık 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelirin 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Yılda ortalama yüzde %10 büyümesi öngörülen sektörün 2028 yılında 900 milyon dolarlık pazar hacmine ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan köprü konumunda

Türkiye’deki yazılım sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yusuf Ürey, “Yazılım sektörü, Türkiye'de son yıllarda önemli bir ivme kazanmış durumda. Bu ivmenin birkaç temel sebebi bulunuyor. Türkiye'nin genç nüfusu, teknolojiye olan yatkınlığı ve yüksek öğrenimde bilgisayar mühendisliği ve ilgili bölümlerin tercih edilmesi, sektör için önemli bir insan kaynağı potansiyeli oluşturuyor. Bunun yanı sıra hem kamu sektörü hem de özel sektörde dijital dönüşüm projelerine yapılan yatırımlar, yazılım sektörünün büyümesine katkıda bulunuyor. Yine son yıllarda, yerli teknolojilere ve yazılımlara olan ilgi arttı. Kamu ve özel sektör, yerli yazılım çözümlerini tercih etmeye başladı. Girişim ekosistemi de bu ivmeyi artıran faktörlerden biri. Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimlerin ve startup'ların sayısı artıyor. Bu girişimler, özellikle fintech, e-ticaret, sağlık teknolojileri ve eğitim teknolojileri gibi sektörlerde önemli çözümler sunuyor. Son olarak da Türkiye'nin coğrafi konumu, hem Batı hem de Doğu pazarlarına erişimde stratejik bir avantaj sağlıyor. Bu, yazılım şirketlerinin uluslararası projelere ve iş birliklerine kolayca entegre olmalarını teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

Yazılım sektörü büyümeye, istihdam alanı genişlemeye devam edecek

Sektörün potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için yetenekli yazılım mühendislerinin yurt dışına göçünün azalması ve Ar-Ge yatırımlarının artması gibi konuların önem taşıdığına dikkat çeken Yusuf Ürey, “Türkiye yazılım sektörü, global trendlere ayak uydurmanın yanı sıra kendi özgün değerleri ve potansiyeliyle büyüme yönünde önemli adımlar atıyor. Türkiye’nin uygun maliyetler, girişimci ruh, hızlı değişen teknolojilere hızla uyum sağlayabilen yapısıyla da öne çıktığını ifade eden Yusuf Ürey, “10 yıl sonrasında, belki de şu anda adını bile bilmediğimiz yeni teknolojiler ve trendlerle karşılaşacağız. Ancak şu kesin ki, yazılım sektörü, teknolojik ilerlemenin ve inovasyonun merkezinde olmaya devam edecek. Şu an bile çok fazla proje var ve bu sebeple çok fazla yazılımcıya ihtiyaç duyuluyor. Nitelikli insan kaynağı sayısı yetersiz kalıyor. Bu denge oturana kadar yazılım sektörü büyümeye ve yazılımcılara olan talep artmaya devam edecektir” dedi.