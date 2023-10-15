Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik: Geleceğin Mimari Tasarımlarında Teknoloji Harikası!

"Şimdi ve Gelecek" temasıyla Skyland HOM Dekorasyon Merkezi'nde düzenlenen "Inspiration X İstanbul" etkinliğinin ikinci ve son gününde, "yapay zeka" konusu ön plana çıktı.

Next Akademi Kurucusu Levent Erden moderatörlüğünde gerçekleşen, Mimar Can Tamirci ile Hipicon Kurucusu Mertcan Özen'in katıldığı "Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik" panelinde, mimari alanda yapay zekanın çok yönlü kullanımı üzerine detaylı bir tartışma yapıldı.

Panele katılan uzmanlar, yapay zeka tarafından sanal ortamda oluşturulan geleneksel Türk evi çiziminin izleyiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Yapay zeka, yüzlerce yıllık binlerce veri ve çizimden faydalanarak geleneksel Türk evi görüntüsünü oluşturdu. Bu çizimde, en ince ayrıntılara kadar her detayın titizlikle işlendiği gözlendi. Katılımcılar, panelde sunulan bu yenilikçi uygulamanın, mimari alanda yapay zekanın potansiyelini vurgulayan önemli bir örnek olduğunu değerlendirdi.

Next Akademi Kurucusu Levent Erden, panelde yaptığı konuşmada günümüzde insanların artık çoklu yeteneklere sahip olmasının gerektiği bir dönemi yaşadıklarını belirterek “Tasarımda, mimari de çoklu disiplinler hayata geçmiş durumda. Her alanda olduğu gibi bu sektörde de bu durumun dışında kalanlar başarıyı yakalayamayacaklar. Bu açıdan bakıldığında mimari alanda eğitim sisteminin de tamamen değişmesi gerekiyor. Bu geçişi yapanlar hayatta kalacak, geçemeyenler elenecek” dedi.

Mimar Can Tamirci de yapay zekanın yaratıcı hayal dünyasına yardımcı olması açısından kıymetli olduğunu ve kritik bir eşiği temsil ettiğini belirtirken, Mertcan Özen ise tasarım da yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin yalnızca 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını dile getirdi. Twitter 1 milyon kullanıcıya 2 yılda ulaşmıştı.

Tasarım, dekorasyon, mimari dünya ile sektör paydaşlarını bir araya getiren ve alanında Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı etkinlik olarak dikkat çeken “Inspiration X İstanbul” ikinci günde düzenlenen paneller ve workshoplarla sona erdi. “Digitalizm Kavramı ve Tasarım” konu başlıklı panelde konuşan Dijital sanatçı Hakan Yılmaz, sanatın dijital boyutuyla ilgili düşüncelerini aktardı. İç Mimar Derya Toros ve İç Mimar Erhan Sağır da tasarımda dijitalleşmenin geldiği nokta hakkında bilgiler verdi.

Mimaride gelecek trendleri de İç Mimar Esra Kazmirci ve Burak Pekoğlu’nun katıldığı panelde masaya yatırıldı. “Inspiration X İstanbul”da ayrıca geleneksel Türk sanatlarından biri olan “Ebru Sanatı” atölyesi de yoğun bir katılımla gerçekleşti.