WhatsApp Kanallar Türkiye’de kullanıma açılıyor

Meta, WhatsApp Kanallar özelliğini, Türkiye dahil, 150'den fazla ülkede kullanıma açacağını duyurdu. Kullanıcıların önem verdiği haberlere kolayca ulaşabilmelerine olanak tanıyan özellik, binlerce kuruluş, spor takımı, sanatçı, ve fikir önderine kapılarını açıyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde kullanıma açılacak WhatsApp Kanallar özelliğini Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya, Acun Medya ve Gazete Duvar gibi medya kuruluşları, gazeteci Hakkı Alkan, sanatçılar Meltem Şahin, Ahmet Rüstem ve Emre Yusufi ve Les Benjamins kurucusu Bünyamin Aydın şimdiden kullanmaya başladı. Kanallar özelliğiyle ilgili Meltem Şahin, “Yeni ve yaratıcı yollarla takipçilerimle etkileşimde olmak, önemli haber ve yenilikleri paylaşmak benim için çok önemli. WhatsApp Kanallar’a özel yayınlarla insanlarla yeni içeriklerle buluşmak için heyecanlıyım” dedi.

Kullanıcıların gizli ve güvenli bir şekilde istediği kanalları takip etmelerini sağlayan özellik, uygulama içerisinde sohbetlerden ayrı bir kısımda yer alıyor. Meta, WhatsApp Kanallar ile mevcut olan en güvenli yayın hizmetini oluşturmayı amaçlarken hem yöneticilerin hem de takipçilerin kişisel bilgilerini koruyor.

Kanallar’ın kullanıma sunulduğu ilk on ülkeden gelen geri bildirimleri dikkate alan WhatsApp’ın, özelliği tüm dünyada kullanıma açarken duyurduğu güncellemeler şunları kapsıyor:

Gelişmiş Arama Dizini: Kullanıcılar artık bulundukları ülkeye göre filtrelenmiş kanalları bulup takip edebilecek. Ayrıca takipçi sayısına göre yeni, en aktif ve popüler kanalları da görüntüleyebilecekler.

Tepkiler: Kullanıcılar geri bildirimde bulunmak için emojileri kullanarak ifade bırakabilecek ve toplam ifade sayısını görebilecek. Kullanıcıların bıraktıkları ifadeler diğer takipçiler tarafından görülemeyecek.

Düzenleme: Yakında, yöneticiler bildirdikleri güncellemelerde 30 güne kadar değişiklik yapabilecek, sonrasında gönderiler WhatsApp sunucularından otomatik olarak silinecek ve yöneticiler bu gönderilerde değişiklik yapamayacak.

İletme: Kullanıcılar Kanallar’daki bir güncellemeyi sohbetlere veya gruplara ilettiklerinde, iletilen mesaj insanların daha fazla bilgi alabilmeleri için onları kanala yönlendiren bir bağlantı içerecek.

Meta, bunların yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler ile yeni özellikler eklemeye ve Kanallar’ı geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda gelecek aylarda tüm kullanıcıların kendi kanallarını oluşturmasının da mümkün olacağını duyurdu.

Bunlara ek olarak, WhatsApp’ın getirdiği yenilikleri direkt olarak uygulamadan takip etmek isteyen kullanıcılar, artık bunu resmi WhatsApp Kanalı’ndan yapabilecek.