Türkiye'nin Yerli ve Milli Yapay Zeka Başarısı: HAVELSAN GPT

Türk mühendislik sektörü, son zamanlarda dünya çapında dikkat çeken bir ilerlemeye imza attı. Yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında, milli bir başarı hikayesi yazıldı. Savunma sanayisinde önemli bir yer edinen HAVELSAN, "milli GPT" olarak adlandırılan, kendi yapay zeka ürününü geliştirdi.

HAVELSAN'dan Yapay Zeka Hamlesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, HAVELSAN'ın yapay zeka alanında bir dizi proje yürüttüğünü açıkladı. Bu projeler, metin, görsel ve ses verileri üzerine yoğunlaşan algoritmaları içermekte. HAVELSAN, ChatGPT'nin yükselişini gözlemleyerek, GPT modeli üzerinde çalışmalara başlamış.

Kavaf, GPT modelinin ilk sürümünün tamamlandığını ve bu modelin özellikle kamu ve askeri kurumlar için veri güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Bu modelin, yerli ve milli bir Türkçe GPT olarak nitelendirildiği ve lansmanının Şubat ayında yapılması planlandığı bildirildi.

Milli Yapay Zekanın Özellikleri

HAVELSAN GPT, mevcut yapay zeka modellerinin temel özelliklerini barındırıyor. Kavaf, bu modelin önemli özelliklerinden birinin, metin özetleme kabiliyeti olduğunu vurguladı. Ayrıca, modelin açık kaynaklı verilerden bilgi toplayabilme ve kod yazabilme yeteneklerine de sahip olduğunu ifade etti.

Bu model, kamu ve askeri kurumların ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirildiği için, genel kullanıma sunulmayacak. Kavaf, gelecekte halka açık hizmet verebilecek sürümler geliştirme umudunu dile getirdi.

HAVELSAN GPT ve Gelecek Vizyonu

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki bu önemli adımı, ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmekte önemli bir rol oynuyor. HAVELSAN GPT'nin gelişimi, yerli ve milli teknolojilerin önemini vurgulayarak, ülkenin bu alandaki yeteneklerini sergiliyor.

Bu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka konusundaki küresel rekabetteki konumunu güçlendiriyor. Milli yapay zeka çözümleriyle donatılan Türkiye, bu alanda dünya çapında bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sonuç olarak, HAVELSAN GPT, hem teknolojik gelişimin bir göstergesi hem de milli güvenlik ve veri koruma alanlarında önemli bir adımdır. Bu model, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeteneklerini dünya sahnesine taşıyarak, ulusal ve uluslararası alanda önemli

bir rol oynamaya aday görünüyor. Yerli ve milli yapay zeka çözümlerinin gelişimi, ülkenin teknolojik bağımsızlığını pekiştirirken, aynı zamanda küresel teknoloji yarışında rekabetçi bir konuma ulaşmasına yardımcı oluyor.

Yerli Yapay Zeka Teknolojisinin Önemi

Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka çözümleri, sadece teknolojik ilerlemenin bir göstergesi değil, aynı zamanda stratejik bir öneme sahip. Bu tür yerli gelişmeler, ülkenin dışa bağımlılığını azaltırken, kendi ihtiyaçlarına özgü çözümler geliştirme kapasitesini artırıyor. Özellikle savunma sanayisi ve kamu güvenliği gibi kritik alanlarda, yerli ve milli çözümler, ulusal güvenliğin temel taşlarından biri haline geliyor.

Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu

HAVELSAN GPT'nin geliştirilmesi, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki vizyonunun bir parçası. Bu vizyon, ülkenin teknolojik gelişimini hızlandırmak, ulusal kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve global teknoloji pazarında etkili bir oyuncu olmak üzerine kurulu. Bu tür yerli gelişmeler, Türkiye'nin bu alanda dünya çapında tanınan bir merkez haline gelmesini sağlayabilir.

Donanım setiyle hassas verileri koruyan çözüm

Osman Kavaf, uygulamanın güvenlik unsurlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizi bu noktada global oyuncuların ayrıştıran nokta şu olacak: Bir cihaz olarak vereceğimiz donanım setiyle beraber bu verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasını çok net şekilde önlemiş olacağız. Şu anda piyasada henüz bu tarz bir ürüne erişim yok. Yapay zekayı bütün ürünlerimizde kullanmak üzere yola çıktığımız bir projede bu ürünümüzün de bayrak taşıyıcı olarak ilerlemesi gerektiğine karar verdik. Sonraki modellerde cloud (bulut) sistemini bizler de entegre edebiliriz ama bu hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerde kullanılması problemine çözüm bulundurmuyor. O noktada biz aslında bir donanım setiyle ön plana çıkmak istiyoruz."

Akademisyenlerin yoğunlukta olduğu bir proje ekibiyle çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kavaf, yaklaşık 20 kişilik bu ekibin kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.

Bu konuda HAVELSAN'ın bir farkındalık yaratacağına inandıklarını dile getiren Kavaf, "Üniversitelerle yapmış olduğumuz anlaşmalarla stajyer öğrencilerimiz, aday mühendisi öğrencilerimizin de süreçlere kademeli dahil olduğunu görmüş olacaksınız." dedi.

Lansman tarihini donanım altyapısını da belli bir noktada güçlendirecek şekilde belirlediklerini ifade eden Kavaf, şöyle konuştu:

"Lansmanı yaptıktan sonra gelecek talep ve ihtiyaçları çok hızlı şekilde değerlendireceğiz. 1 Şubat tarihinde HAVELSAN'da büyük bir yapay zeka konferansı yapıyoruz. Özel bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte de ürünümüzün lansmanını yapmayı planladık.

Yapay zekayı hayatımızın çok çeşitli alanlarında görmeye başlayacağız. Aslında bunun altyapısını hazırlıyoruz. Globalde inanılmaz bir farkındalık var. Türkiye'de de bu farkındalık hızlı şekilde yükseldi. Bu ilk sürümümüz olacak ve ilk sürümümüzde daha çok metinlere, yazılara odaklı ilerliyoruz. Bunun sonraki aşamalarında görüntü ve ses işleme özellikleriyle birlikte yapay zekayı daha etkin kullanabileceğiz. Umarım o sürümlerde de tekrar röportaj yapma fırsatımız olur."