Türkiye'nin "uzay milli takımı" vitrine çıkacak

Türkiye'nin uzay sektöründe üretim yapan firmaları ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE gibi kamu kurumlarının ortak platformu ve Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) üyesi SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli hazırlık yaparak dünyanın en büyük uzay organizasyonunun Uluslararası Uzay Kongresinin (IAC) Antalya'da yapılması için başvuru yaptı. Aday ülkeler arasında yapılan değerlendirme sonunda 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Türkiye tercih edildi.

Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilecek en büyük uluslararası bilimsel zirve ve sergi olma özelliğine sahip olacak etkinlik, TUA ve SAHA EXPO AŞ tarafından organize edilecek, 70'ten fazla ülkenin 10 binden fazla katılımcısı ile gerçekleştirilecek. SAHA EXPO AŞ, IAC 2026'daki kongre ve fuarlarla ilgili etkinliklerin yönetimini üstlenecek.

Dünyanın bütün uzay otorite, kurum ve firmalarının Antalya'da buluşturacak etkinlik, uzay sektörü açısından Türkiye için önemli bir prestij ve fırsat yaratacak.

Uzaydaki milli kabiliyetler aynı çatı altında

SAHA MUEK, SAHA İstanbul tarafından Türkiye'de uzay endüstrinin gelişimine öncülük etmek ve bu amaçla uzayla ilgili tüm firmaları ve ilgili kamu kurumlarının yetenek ve gayretlerini bir araya getirmek amacıyla kuruldu.

Komite, TUA, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME, ATASAM, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN, TÜRKSAT, C2TECH, DELTA V, SDT UZAY, HELLO SPACE gibi platform üretici firmalar ile bunlara destek sağlayan KOBİ'leri, uzay alanında yetkinlik kazanmış kurum/kuruluşları ve bilim insanlarını bünyesinde topluyor.

IAC 2026'nın Türkiye'ye getirilmesine ana paydaş olarak katkı sağlayan SAHA MUEK, sivil havacılık alanındaki en üst otoritelerden biri olan Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'na (IAQG) dahil oldu. SAHA MUEK bundan sonraki dönemde IAQG bünyesindeki Uzay Forumunun çalışmalarına iştirak ederek dünya uzay endüstrisi kalite süreçlerine katkıda bulunacak.