Türkiye, oyun ekosistemine yapılan yatırımlarda 333 milyon dolarla Avrupa’da birinci sırada

Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı ATRAX-AQUAFUN, sektördeki yenilikleri yakından takip etmek ve iş bağlantıları kurmak isteyenler için önemli bir etkinlik olmaya hazırlanıyor. 22 ülkeden 300'den fazla firmanın ürünlerini sergileyeceği ATRAX- AQUAFUN; eğlence ve oyun alanları, tema parklar, su parkları, havuz ve spa merkezleri, spor, açık hava aktivite alanları, park, peyzaj, yeşil alanlar, bahçeli yaşam, tesis güvenliği ürünleri ve daha birçok seçeneği aynı çatı altında global alıcıları ile buluşturacak.

ATRAX FUARI HAZIRLIKLARI, YÜZDE 70'LİK BÜYÜME İLE HIZ KAZANIYOR

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, fuarın 3. yılında UHE- Türkiye Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği ile yapılan iş birliğinin fuarın iddiasını ve büyüme grafiğini daha da ileriye götüreceğini vurgulayarak; “Tureks Uluslararası Fuarcılık olarak yönümüzü uluslararası pazara çevirmiş durumdayız. Fuarımızın uluslararası bilinirliği için yıl boyu aralıksız süren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunu da her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı ve ilgisi ile aldığımızı görüyoruz. Tüm dünyada bilinen ATRAX Fuarı’ nın 11. yılındayız. Üçüncü yılına hazırladığımız AQUAFUN, uluslararası arenada artık tanınıyor, uluslararası katılımcılarımız var. Aynı zamanda dünyanın her yanından çok sayıda ziyaretçi talepleri alıyoruz. Fuarın ziyaretçi yoğunluğunun, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinden olacağını bekliyoruz” dedi.

KÜÇÜLEN EVLER, BÜYÜYEN BAHÇELER TRENDİ ATRAX 2024’TE

Aslan, tüm konuların tematik olarak ayrıldığı belirtilerek, "11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar; 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda zengin ürün çeşitliliği sunacak. Salon 7'de oyun alanları, otomat makineleri ve kapalı alan eğlenceleri sergilenecek; Hall 6 ve 5'te parklar, kamusal alanlar, oyun ekipmanları, spor tesisleri, açık hava fitness konseptleri ve açık alan tesis güvenliği için tel çit sistemleri yer alacak. Salon 4 tamamen havuz, spa, wellness gibi su eğlencelerine ayrılmışken, Salon 8'de bahçeli yaşam, yeşil alanlar, bahçe konfor ürünleri, tiny house gibi keyif ürünleri sergilenecek. Tüm konular, tematik olarak ayrılmış salonlarda ortak bir vitrinde bir araya getirilecek ve bu sayede katılımcı firmalar yerel yönetimler, planlamacılar, yatırımcılar, mimarlar, okullar ve sektör firmalarını içeren hedef kitlelerine tek bir yerden ulaşabilecek. Küçülen evler büyüyen bahçeler trendi de fuarın ilgi çekici konularından biri. Artan nüfus ve yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle evler küçülmekte, ancak bahçelere olan talep artmakta. Bu doğrultuda, fuarda bahçe tasarımı ve bahçe aktiviteleri gibi konulara da yer verilecek” ifadelerini kullandı.