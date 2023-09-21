Türkiye İnternet Alan Adlarında '.tr' Devrimi: Yeni Alan Adları, Fiyatlandırma... İşte Detaylar

Türkiye'de internet sitesi sahipleri için önemli bir dönüşüm kapıda: '.tr' uzantılı alan adları! Resmi Gazete'nin açıkladığı yeni kararla, Türkiye merkezli web siteleri artık '.tr' uzantısına sahip olacaklar. Önceden 'com.tr' veya 'gov.tr' gibi uzantılara sahip olan internet siteleri için bu değişiklik büyük bir gelişme.

Yeni Alan Adı Sistemi: '.tr' Neden Önemli?

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yeni alan adı sisteminin test sürecinin 13 Eylül tarihinde başlatıldığını duyurdu. Sayan, Türkiye'nin kendi milli alan adı '.tr' ile dünya çapında bir marka olmayı hedeflediğini belirtti. Yani, bu yeni alan adı sistemi Türkiye'nin global ölçekte daha tanınır ve rekabetçi olmasına olanak sağlayacak.

TRABIS ile Alan Adı Alma

Yeni alan adı almak isteyenler, TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) üzerinden yapacaklar. Yani, eski 'com.tr' uzantılı alan adlarınızı 'a.tr' uzantısına çevirebileceksiniz. İşlemler için TRABIS platformu kullanılacak, bu da işlemlerin daha hızlı ve kolay olmasını sağlayacak.

Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Nasıl Olacak?

Yeni alan adı sistemi içerisinde, farklı uzantılara sahip alan adlarının ücretlendirmesi de değişiyor. Örneğin; "gov.tr, edu.tr, tsk.tr, bel.tr ve k12.tr" gibi alan adlarının ücreti artık olmayacak, ücretsiz tahsis edilecek. Diğer taraftan, diğer uzantılar için ilk etapta 150 lira talep edilecek, ve sonrasında 'a.tr' uzantılı alan adları için ücret 100 lira olacak. Bu fiyatlandırmalar, TRABIS aracılığıyla yapılacak.

Türkiye'nin Global Konumu: Dünya Çapında Bir Marka Yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yeni alan adı sistemini duyururken Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkacağını vurguladı. Yani, bu yeni '.tr' uzantısı, Türkiye'nin dünya çapında daha tanınır bir marka olma yolunda ciddi bir adım olarak görülüyor.

'.tr' ile Yeni Bir Dönem

Türkiye'de internet alan adı yapısı artık '.tr' uzantısına dönecek ve bu, hem kullanıcılar için daha kısa ve kolay hatırlanabilir adresler demek, hem de Türkiye'nin global arenada daha etkin bir rol almasını sağlayacak. Yeni alan adı sistemi ile birlikte Türkiye'nin internet dünyasında bir devrim yaşanacak ve global marka olma yolunda önemli bir adım atılmış olacak.