TÜBİTAK destekli projeyle sesten akut hastalıklar ve duygu durumu tahmin edilebiliyor

Araştırma Görevlisi Mustafa Yurdakul ile 3. sınıf öğrencisi Açelya Gümele'nin hazırladığı "Çoklu Özellik Füzyonu ile Ses Sinyallerinden Cinsiyet Tahmini" isimli proje, TÜBİTAK'ın "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

Proje danışmanı Mustafa Yurdakul, AA muhabirine, Gümele ile TÜBİTAK'ın programı kapsamında yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Yazılımla sesten cinsiyet analizi yapmayı hedeflediklerini aktaran Yurdakul, "Geliştirdiğimiz teknikten iyi sonuç alınca uygulamayı çeşitli alanlarda da kullandık. Sesten duygu durumu ve hastalık tahmini gibi alanlarda da başarılı sonuçlar elde ettik. Yüksek performansa ve doğruluk oranına sahip model elde ettik." dedi.

Yurdakul, yazılım hakkında bilgi vererek, öncelikle kullanıcının 3-5 saniye sesini kaydettiklerini belirtti.

Ardından sesi çeşitli tekniklerle analiz ettiklerini anlatan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu şekilde sesten çeşitli etkenleri tahmin edebiliyoruz. TÜBİTAK'a önerdiğimiz teknik, sadece sesten cinsiyet tahmini üzerineydi. Elde ettiğimiz sonuçlar çok iyi olunca sağlık alanında da kullanmaya karar verdik. Hastalardan aldığımız kısa süreli sesleri modelimize girdi olarak veriyoruz, belirli akut veya kronik hastalıkları da tahmin edebiliyoruz."

Yurdakul, yazılımın hastalıkların teşhisiyle sağlık çalışanlarına, ifade sırasında şüphelinin ses analiziyle de güvenlik güçlerine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Bilgisayar bölümü 3. sınıf öğrencisi Açelya Gümele ise projede yapay zekayla ses verisinden cinsiyet tanıma sistemi oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Telefon doğrulama ve online işlemlerde ekstra bir güvenlik katmanı oluşturulmasında, sağlık sektöründe ses bozukluklarının tanısı ve tedavisinde kullanılabilecek. Projemiz ticari potansiyele sahip olup, pazarlama perspektifinde şirketlerin stratejilerini kişiselleştirme ve hedefleme konusunda da yardımcı olacaktır." diye konuştu.